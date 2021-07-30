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В Полтавской области поезд столкнулся с автомобилем, подробности от ГСЧС Из-за аварии на переезде задерживается ряд поездов

Из-за аварии на железнодорожном переезде в Полтавской области, на несколько часов задерживаются поезда. В "Укрзализныце" сообщили: вблизи станции Решетиловка столкнулись поезд и грузовой трейлер. Обошлось без жертв, госпитализировали только дежурную. Пассажиров предупреждают - не менее 4 поездов будут прибывать на станции на 3-4 часа позже.

Подробности рассказала в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" начальник сектора по связям со СМИ ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области Светлана Рыбалко.

"Движение на участке было приостановлено на три часа. Уже в 6 часов было организовано реверсное движение железнодорожного транспорта. Спасатели прибыли для ликвидации пожара, потому что загорелся и комбайн и вагон. В три часа пожар был локализован, в 5:20 ликвидирован полностью. Работали спасатели в количестве 26 человек личного состава и 6 единиц техники. По дальнему пути движение еще не восстановлено. У женщины, которую госпитализировали, по предварительным данным, скальпированная рана бедра средней степени тяжести. Она направлена в Решетиловскую районную больницу", — рассказала она.

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Также на месте работает полиция, сообщила Рыбалко.

"Что касается причины, по нашей информации, грузовой поезд и грузовой автомобиль, который перевозил комбайн, столкнулись. Там работают сотрудники Национальной полиции, и они уже будут устанавливать, почему грузовой автомобиль не соблюдал правила движения", — сказала она.

Напомним, в Польше 24 июля микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором украинцы ехали на заработки, столкнулся с автомобилем Nissan Qashqay. В результате ДТП пострадали семь граждан Украины, один погиб.

19 июля в результате аварии на Волыни три человека погибли, среди них ребенок. Еще 9 пострадали, большинство — дети.