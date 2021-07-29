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В Украине штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют град и шквалы ветра Средняя температура в Украине днем ​​+32 градуса

Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики на сегодня. В Украине объявлено штормовое предупреждение. Град и шквалы ветра ожидают на западе и в центре.

Об этом сообщается в эфире программы «Сегодня Новости» на телеканале «Украина 24».

В Киеве также ожидают сильные ливни. А вот восток и юг окутает жара. Средняя температура днем +32 градуса.

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Накануне мощный ливень накрыл Черновцы. За полчаса успело затопить вокзал и превратить дороги в водоемы. Работникам вокзала пришлось самостоятельно выметать воду в сточные ямы. А потоки на дорогах были такими стремительными, что машины просто глохли. Кое-где вода достигала капотов. Бушевала непогода по всему западу страны. В результате грозы 92 населенных пунктов Львовщины сейчас без света. В Золочеве на Львовщине ветер сорвал крыши домов, а на Прикарпатье – повалил деревья.

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Напомним, на 28 июля синоптики также объявляли штормовое предупреждение в Украине. Об этом шла речь в программе "Сегодня Новости" на канале "Украина 24".

"За минувшую ночь тропические ливни и грозы оставили без света 65 населенных пунктов, в основном это не из-за порванных проводов, а из-за срабатывания систем безопасности электроподстанций", - рассказала ведущая.

Ранее в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" сообщалось, что Украине грозят подтопления прибрежных зон и беспощадные засухи на юге из-за глобального изменения климата. Часть ныне оккупированного Крыма за несколько десятилетий уйдет под воду при худшем сценарии климатических изменений, такая же участь ожидает еще полтысячи украинских населенных пунктов.