В Украине штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют град и шквалы ветра

Средняя температура в Украине днем ​​+32 градуса

В Украине штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют град и шквалы ветра

Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики на сегодня. В Украине объявлено штормовое предупреждение. Град и шквалы ветра ожидают на западе и в центре.

Об этом сообщается в эфире программы «Сегодня Новости» на телеканале «Украина 24».

В Киеве также ожидают сильные ливни. А вот восток и юг окутает жара. Средняя температура днем +32 градуса.

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Накануне мощный ливень накрыл Черновцы. За полчаса успело затопить вокзал и превратить дороги в водоемы. Работникам вокзала пришлось самостоятельно выметать воду в сточные ямы. А потоки на дорогах были такими стремительными, что машины просто глохли. Кое-где вода достигала капотов. Бушевала непогода по всему западу страны. В результате грозы 92 населенных пунктов Львовщины сейчас без света. В Золочеве на Львовщине ветер сорвал крыши домов, а на Прикарпатье – повалил деревья.

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Напомним, на 28 июля синоптики также объявляли штормовое предупреждение в Украине. Об этом шла речь в программе "Сегодня Новости" на канале "Украина 24".

"За минувшую ночь тропические ливни и грозы оставили без света 65 населенных пунктов, в основном это не из-за порванных проводов, а из-за срабатывания систем безопасности электроподстанций", - рассказала ведущая.

Ранее в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" сообщалось, что Украине грозят подтопления прибрежных зон и беспощадные засухи на юге из-за глобального изменения климата. Часть ныне оккупированного Крыма за несколько десятилетий уйдет под воду при худшем сценарии климатических изменений, такая же участь ожидает еще полтысячи украинских населенных пунктов.

Источник Украина 24 Теги погода погода в Украине синоптик непогода