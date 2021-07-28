18:24, Сегодня

Врач назвал условие, когда не стоит прививаться от COVID-19 Борис Донской отметил, что не всегда можно будет отличить реакцию на прививку от проявления инфекционной болезни

Не рекомендуется прививаться вакциной от коронавируса человеку, который болеет системной инфекционной болезнью. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал врач-иммунолог Борис Донской.

"При ярком протекании это действительно не рекомендуется, потому что любое активное болезненное состояние является неблагоприятным для прививки. И не столько из-за того, что прививка не подействует, а потому, что мы не будем понимать: это активное состояние - температура, сыпь - это обычное проявление этого состояния или следствие прививки", - сказал врач.

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Донской подчеркнул, что при вакцинации в случае болезни невозможно будет определить причину и следствие реакции организма.

"Поэтому не рекомендовано, поскольку мы не поймем... Если у вас инфекционное заболевание, и у вас небольшая температура, вы сделаете прививку, и она у вас подскочит до 39 градусов - это ваша собственная болезнь или это побочная реакция на прививку? Поэтому не рекомендуется вакцинироваться в том смысле, что мы не можем отследить, где причина, а где следствие", - добавил Донской.

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Напомним, 25 марта президент Владимир Зеленский подписал закон, который, в частности, освобождает производителей вакцин от ответственности за негативные последствия вакцинации. Максим Степанов, который на тот момент был министром здравоохранения, в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что этот закон позволит пациентам в случае побочных эффектов апеллировать напрямую к Кабинету министров.

Ранее председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал, что вакцины, которые сейчас есть в Украине, могут остановить распространение штамма коронавируса "Дельта".