16:02, Сегодня

Колоть вторую дозу от COVID-19 другого производителя можно, но есть нюанс – врач "С точки зрения иммунологии, в смешиваниях вакцин нет ничего криминального и опасного", - заявил Донской

В отдельных случаях при второй прививке можно заменять вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, но есть предостережение.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» рассказал врач-иммунолог Борис Донской.

«Смотря с какой точки зрения мы это рассматриваем. Бюрократически-административные инструкции не рекомендуют смешивать, если есть возможность - не смешивать. Потому что в инструкции написано: производитель рекомендует делать так. С точки зрения иммунологии, в смешиваниях вакцин нет ничего криминального и опасного, потому что в принципе даже есть идеи, что разносторонняя память о различных вариантах белка или о сплошной частице вируса может расширить иммунную память, и она будет более осведомлена о структуре вируса», - отметил врач.

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«Это надо изучать, при невозможности делать прививки той же вакциной, надо делать другой. Если у пациента есть предостережения, потому что он первую дозу перенес не очень хорошо, то тоже нужно было порекомендовать вторую дозу другого производителя. Главное, чтобы он сделал вторую», - добавил Донской.

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В Украине планируют разрешить смешивать разные вакцины против коронавируса. Об этом в интервью одному из изданий сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. Он уточнил, что речь идет о возможности введения второй дозы Pfizer после Moderna.

Это решение прокомментировала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24":

"Коктейль" мы делать не будем, все будет по инструкции. По состоянию на сегодня в Украине остается вакцинирование второй дозой того же препарата, что и первая. Поскольку в мире в разных странах есть разное количество тех или иных препаратов, и есть необходимость иногда, чтобы ускорить вакцинацию, миксовать препараты. Были проведены исследования, они не касались всех вакцин, но определенные исследования уже проводили, и у них есть доказательная база".