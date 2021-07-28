В Чернобыле "заминировали" АЭС: появились подробности
Подразделения полиции вместе с СБУ перекрыли все КПП Чернобыльской зоны
В полицию 28 июля поступило сообщение о заминировании Чернобыльской атомной электростанции и возможном взрыве.
В Госагентстве по управлению зоной отчуждения сообщили, что получили анонимное письмо о минировании.
"Подразделения полиции совместно с подразделениями СБУ и безопасностью ЧАЭС оперативно отреагировали на информацию, перекрыли все КПП Чернобыльской зоны, сообщили предприятиям о возможной угрозе и повышенном внимании в связи с введенными мерами безопасности. На данный момент информация проверяется, отрабатываются участки возможного правонарушения. Приоритетным направлением действий является безопасность людей, которые в данный момент находятся в зоне отчуждения", – говорится в сообщении Госагентства в Facebook.
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Член общественного совета в Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил в Facebook, что перекрыты все КПП Чернобыльской зоны на въезд.
"Сотни туристов вынуждены ожидать завершения мер по безопасности. Большинство групп уже успели заехать в 30-километровую зону на момент сообщения, но дальше в центр зоны в Припять, Чернобыль-2 и ЧАЭС попасть они не могут", - пишет он.
По словам Емельяненко, обычно таким образом "развлекаются" сталкеры. Он предположил, что это может быть напрямую связано с последними изменениями законодательства о криминализации статьи за нелегальное проникновение в зону отчуждения. Также он напомнил, что заведомо ложные сообщения о подготовке взрыва являются уголовным преступлением, которое предусматривает заключение от 2 до 6 лет.
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Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4156, предусматривающий ужесточение ответственности за незаконное проникновение в Чернобыльскую зону.
Депутаты предложили признать криминальным проступком проникновение в зону отчуждения и зону безусловного отселения без законного разрешения или самовольное поселение в этой зоне, или уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон.
Ранее первый заместитель главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Андрей Пляцко рассказал в эфире телеканала "Украина 24", как планируется возрождать зону отчуждения.