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Погода в Украине: надвигаются сильные штормы Прошлой ночью из-за сильных ливней в ряде населенных пунктов Украины отключилось электричество

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. Об этом говорится в программе "Сегодня Новости" на канале "Украина 24".

"За прошлую ночь тропические ливни и грозы оставили без света 65 населенных пунктов, в основном это не из-за порванных проводов, а из-за срабатывания систем безопасности электроподстанций", - рассказала ведущая.

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В соответствии с прогнозами, 28 июля грозовой фронт прокатится по всей Украине. Синоптики объявили штормовое предупреждение, солнечно и сухо будет только на юге и востоке.

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Напомним, ранее в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" сообщалось, что из-за глобальных изменений климата Украине угрожают подтопления прибрежных зон и беспощадные засухи на юге. При наихудшем сценарии климатических изменений часть ныне оккупированного Крыма за несколько десятилетий уйдет под воду, как и еще полтысячи украинских населенных пунктов.