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В наградах не нуждаюсь — Гордон об интервью с Гиркиным Дмитрий Гордон рассказал подробности спецоперации по допросу экс-главаря боевиков "ДНР"

Интервью с экс-главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным — успешная спецоперация, заявил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Интервью с военным преступником и террористом Игорем Гиркиным было сделано мной – это была спецоперация — в содружестве с Главным управлением военной разведки Украины и с Генеральной прокуратурой Украины. Спецоперация держалась в секрете, о ней знал президент, все, кому положено было знать. Цель – Гиркин давал несколько интервью до этого, но для того, чтобы на процессе в Гааге, который рассматривает его как одного из обвиняемых в сбивании "Боинга", нужно было подготовить ответы Гиркина на вопросы, которые бы ему задала Генеральная прокуратура. Эти вопросы были сформулированы в Главном управлении военной разведки и Генпрокуратуре, и, что самое главное, они были запротоколированы. То есть я получил 57 вопросов, которые наши следственные органы должны были задать Гиркину. Но поскольку он не приходил на допросы, мы решили, чтобы он ответил на них в форме интервью. Эти вопросы я озвучил, Гиркин на них ответил", — рассказал он.

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Журналист рассказал, что было дальше с материалами интервью.

"Дальше Генпрокуратура сняла показания с компьютера, с которого мы осуществляли скайп-интервью, это был компьютер моего сына, он был тоже допрошен, и я был допрошен. И полностью некупированное интервью было снято в присутствии следователей с носителя и на флешке отправлено в Гаагу за 10-14 дней до выхода интервью. И как результат – заявление официальных представителей в Гааге о том, что интервью Дмитрия Гордона с Гиркиным добавлено к материалам дела по МН17. Я сделал свое дело как патриот страны, в наградах не нуждаюсь. Кроме всего прочего, это была журналистская удача, потому что мне удалось показать звериный оскал "русского мира", — сказал он.

Напомним, Дмитрий Гордон обнародовал видеозапись своего разговора с Игорем Гиркиным 18 мая. Интервью вызвало шквал общественного возмущения. В соцсетях спорили об этичности и допустимости интервью с боевиками, позже провели акцию протеста под офисом Гордона на Подоле в Киеве. Партия "Европейская солидарность" требовала от Службы безопасности Украины возбудить дело против Гордона по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета.

Ранее Дмитрий Гордон рассказал, что его интервью с экс-главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным для Кремля было "как серпом по яйцам", поскольку стало доказательством российской агрессии против Украины.