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Россия сама создает опасность — в ТКГ высказались о годе перемирия на Донбассе Татьяна Иванова рассказала, помогло ли заключенное год назад перемирие

Россия сама создает опасность на Донбассе, нарушая все договоренности — об этом заявила в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" член гуманитарной подгруппы ТКГ Татьяна Иванова.

"Учитывая статистику, которая была предоставлена ТКГ, этот документ (соглашение о перемирии, заключенное год назад — ред.) влияет, потому что мы увидели, что у нас погибших вдвое меньше, и раненых более чем в два раза меньше. Но, к сожалению, не произошло полного прекращения огня. Мы видим, что Российская Федерация в очередной раз не выполняет никаких договоренностей, обострение продолжается", — сказала она.

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По словам Ивановой, в последние дни боевики вновь активизировались.

"В последние дни обострение стало больше именно в зоне, где должен открыться КПВВ. И это ожидаемо, поскольку все аргументы России по поводу того, почему они блокируют открытие КПВВ, закончились. Единственное, чем они теперь могут мотивировать неоткрытие КПВВ, это опасностью в этой зоне. Сначала они сами создают эту опасность, нарушая режим прекращения, а потом ссылаются на эту опасность, чтобы мотивировать их нежелание открывать КПВВ", — сказала она.

Напомним, с 27 июля 2020 года на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в Трехсторонней контактной группе. Это перемирие регулярно нарушалось — в частности, пророссийские боевики нарушили его в первый же день, дважды обстреляв позиции украинских военных.

За год режима прекращения огня на востоке Украины погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения. Это в два раза меньше, чем годом ранее.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал, что на российских государственных каналах не говорят о перемирии с Украиной. "На федеральных каналах (в России – ред.) никакого перемирия нет, там по-прежнему есть враг – украинская армия, "которая убивает русских", — сказал он.