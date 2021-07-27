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Генерал о годе перемирия на Донбассе: жертв стало меньше, но остается главный вопрос Игорь Романенко рассказал, что команда Путина нарушает режим, когда видит, что Украина не идет на соблюдение выгодных России требований

За год перемирия на Донбассе количество погибших и раненых существенно уменьшилось, но остается принципиальный вопрос - полное прекращение огня. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Как бы там ни было, за все это время гибнут или получают ранения меньше наших военных, это само по себе очень важно. Но принципиальный вопрос в том, что нужно выполнить первый пункт Минских договоренностей (полное прекращение огня - ред.) и перейти дальше. Этот опыт, который был получен с июля прошлого года, еще важен потому, что удалось при необходимости выполнить требования и почти соблюдать режим всеобъемлющей тишины", - сказал эксперт.

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Романенко отметил, что российская сторона начала нарушать режим, когда поняла, что Украина не будет принимать решения, выгодные ей.

"Команда Путина поняла, что режим может соблюдаться. И когда ему (Путину - ред.) политически стало это невыгодно, то есть они ждали, что Украина будет дальше продвигаться, перейдет туда, где решение политической части, но поняли, что так не будет, все вернулось на круги своя. Но, опять-таки, за год по сравнению с 2019-2020 все равно количество обстрелов, гибелей и ранений уменьшилось. Это принципиально и важно, а над другим нужно работать в первую очередь Украине со своими союзниками. Думаю, если работать и искать пути, они будут найдены. Но остается вопрос возможности давления на ту сторону, самостоятельно Украина его не решит", - сказал Романенко.

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Напомним, что перемирие на Донбассе вступило в силу с 00:01 27 июля 2020 года. Однако в первый же день перемирия пророссийские боевики дважды обстреляли украинские позиции.

Военный эксперт Олег Стариков считает, что на линии разграничения нет никакого перемирия, а происходит конфликт низкой интенсивности. "Во-первых, это не перемирие. Если квалифицировать по военной науке, в настоящее время на востоке Украины ведется конфликт низкой интенсивности, который характеризуется основной особенностью: ни мира, ни войны", – считает он. Похожего мнения придерживается и ряд других экспертов, в частности Юрий Кочевенко.