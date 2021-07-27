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На праздновании Крещения Руси в Киеве придерживаются карантинных ограничений - Олег Надь "Мероприятие проходит на открытой местности, это играет важную роль", - сказал Надь

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 повлияла на церковную жизнь, поэтому во время крестного хода в Киеве в честь 1033-летия Крещения Украины-Руси придерживаются карантинных мероприятий.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии Олег Надь.

«Поздравляю всех нас с этим великим праздником. Действительно, пандемия коронавируса повлияла на все сферы человеческой жизни, так же она повлияла и на церковную жизнь. К сожалению, в прошлом году, несмотря на все проблемы из-за коронавируса, не удалось провести наш ежегодный крестный ход и молебен на Владимирской горке. Но в этом году, учитывая, что пандемия в Украине еще продолжается, священноначалие, духовенство призвало всех верующих, которые будут участвовать в этом шествии, соблюдать все меры, которые должны быть во время пандемии - маски, антисептики», - отметил преподаватель.

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Он также подчеркнул, что во время приезда из других регионов Украины верующим измеряли температуру перед входом в автобусы.

«Кроме того, всех тех, кто чувствует себя неважно или имеет какие-то симптомы, церковь призвала воздержаться от крестного хода, чтобы не подвергать опасности себя и других. Поэтому все карантинные меры на сегодня выполняются. Мероприятие проходит на открытой местности, это играет важную роль, так как это момент, который сглаживает эти аспекты. Но я видел, что по маршруту крестного хода есть специальные палатки, где есть вода и антисептики. В принципе и церковь, и государство обеспечили максимально для такого хода меры по предупреждению распространения коронавируса», - заявил Надь.

27-28 июля в Киеве Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) проводит в крестный ход к 1033-летию крещения Руси. В центре Киева автомобильное движение частично перекрыто, в городе пробки из автотранспорта. 27 июля в 13:00 на Владимирской горке прошли торжественные богослужения, после чего верующие пошли крестным ходом до Киево-Печерской Лавры. 28 июля в 9:00 предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий возглавит торжественную литургию на площади перед Успенским собором Лавры.

В эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в августе в Украине будет вспышка эпидемии коронавируса, как в России:

«На самом деле волна (эпидемии коронавируса – ред.) у нас не прекращается. В Украине до сих пор продолжается первая волна COVID-19, только с разными пиками. И на сегодняшний день то, когда к нам придет «Дельта»… точнее уже пришел, только сейчас будут еще наращиваться темпы. К сожалению, охват вакцинопрофилактики, особенно групп риска, у нас ничтожно мал. Поэтому в Украине будет очень схожая ситуация с Россией, если даже не хуже».