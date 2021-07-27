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Сражается с "системой" – новый колумнист "Большой деолигархизации" Артем Погорелов Художник взялся иллюстрировать итоги недели собственными картинами, наполненными символическим смыслом

Во время эфира 24 июля информационно-аналитической телепрограммы "Большая деолигархизация", выходящей на телеканалах "Украина" и "Украина 24", ведущий Дмитрий Белянский представил нового колумниста Артема Погорелова. Артем будет рассказывать о реформах президента Владимира Зеленского особым способом – путем иллюстрации итогов недели в картинах.

Первая картина уже готова и представлена в последнем выпуске программы. Она иллюстрирует итоги предыдущей недели. Ей придумали даже название – "козак Ма Май".

Фото: Украина 24

Итоги прошлой недели от Артема Погорелова: козак с китайскими чертами лица – это переговоры с Си Цзиньпином, конь, привязанный к пике – сохраняется военная напряженность, полная Луна на небе – тревожные известия. Но каждый может придумать и другую интерпретацию.

"Я хочу представить нашим зрителям нового колумниста программы. Его зовут Артем Погорелов. Он художник, и он будет еженедельно создавать для нас работы, картины, отражающие политическую реальность недели", – сказал Белянский.

Взгляд Артема на происходящее в нашей стране важен потому, что 8,5 лет из своих 34-х он прожил в борьбе с раком, последствиями от тяжелейшего лечения и пересадки костного мозга. На себе этот молодой человек испытал все последствия реформ, которые переживает Украина. Часто Артему приходилось буквально отвоевывать у системы право на жизнь.

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"Борюсь с тем, что государство не может обеспечить достойное лечение. Борюсь за пенсию в 2200 гривен, потому что каждый год должен доказывать, что все так же не могу полноценно работать, а чиновники на меня смотрят так, будто я лезу в их карман", – говорит Погорелов.

Ведущий Дмитрий Белянский отметил, что наша страна постоянно реформируется, только не всем эти реформы приносят облегчение и не у всех есть достаточно времени, чтобы дождаться лучшей жизни.

"Многие годы наша страна мечтает о лучшей жизни. Многие годы произносятся одни и те же слова, звучат одни и те же обещания, меняются лица, но не меняется Система. Несправедливость остается несправедливостью. Мы продолжаем верить, и мы продолжаем ждать. Но не у всех у нас есть для этого достаточно времени. Мало произносить правильные слова, необходимы действия, чтобы справедливости дождались", – отметил Белянский.

На сегодня, по словам Артема Погорелова, у нас нет государства, у нас есть только система. "И этой системе плевать. Сегодня можно рассчитывать только на себя и своих близких. Но таких, как я, сотни тысяч. И что делать тем, у кого нет поддержки? Тем, кто не может ждать, пока система изменится", – говорит Артем.

Напомним, недавно к команде "Большая деолигархизация", которая выходит на телеканалах "Украина" и "Украина 24", присоединилась экс-пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.