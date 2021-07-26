16:18, Вчера

Новое обострение на Донбассе может быть связано с учениями России - военный эксперт Игорь Козий прокомментировал обстрелы позиций ВСУ

Новое обострение конфликта на Донбассе может быть связано с подготовкой России к военным учениям "Запад-2021".

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал военный эксперт Игорь Козий.

"Что касается военных действий, есть такой термин - повседневная деятельность войск, который включает в себя в том числе военные учения. Есть другие термины, которые называются оборудование театра военных действий, в котором очень большое значение имеют маршруты выдвижения, дороги, районы сосредоточения, районы развертывания войск, огневые позиции, обустройство разного рода опорных пунктов и так далее. Все это войска должны постоянно тестировать, проходить и внедрять", - рассказал он.

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По словам эксперта, "это свидетельствует, что повседневная деятельность войск происходит".

"Другое дело в том, что мы четко должны то, что они делают с целью повседневной своей деятельности, не выходя за границы Российской Федерации на территорию Украины, или не выходя за границы тех районов, где они находятся, отличать от того, что готовятся они к серьезному мощному содействию тем учениям, начало которых запланировано на 10 сентября ("Запад-2021" - ред.), и будут внедряться не только в целях обучения, но и с целью создания определенных условий, благодаря которым можно оккупировать те или иные территории", - пояснил Козий.

Напомним, 26 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения.

В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.

Совместные стратегические учения России и Беларуси "Запад-2021" должны состояться на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября. В Беларусь уже прибыли эшелоны с российскими военнослужащими и техникой.

Военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, имеет ли Украина повод для опасений.

"На востоке уже есть два корпуса, они усиливаются, они проходят на полигонах обучение. Сейчас у них "выпуски", знаете, как они их делают и ставят оценки? Заводят на линию столкновения, если убил или ранил нашего военного, то "отлично". На востоке у них танков больше, чем у Британии и Франции вместе взятых. На юге, в Крыму они используют все события (затопления после ливней — ред.), чтобы завести "на помощь" вооруженные силы с боевой техникой вместо МЧС. Нужно серьезно готовиться", - сказал он.