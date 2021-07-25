16:32, 25 июля

В Киеве назвали количество химически опасных объектов: есть угроза для людей Люди, которые живут в зоне возможного поражения, подпадают под опасность, предупреждают спасатели

В Киеве функционирует около двух десятков химически опасных объектов, люди, проживающие рядом, находятся в зоне потенциального риска.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал командир коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения" Дмитрий Пихало, комментируя аварию на "Ривнеазоте".

"В Киеве функционирует примерно 18 химически опасных объектов, на которых в основном используется хлор и аммиак. Также есть несколько азотных предприятий. Люди, которые живут в зоне возможного поражения, подпадают под опасность. Если вы услышали сирену, вы должны закрыться у себя дома, включить радио, телевизор. Могут ездить специальные аварийные службы, такие, как наша, и проводить оповещение. Если что-то случается, сразу проводится оповещение населения. На заводе должна функционировать лаборатория. Если что-то случается, на заводе существует система оповещения, включаются сирены", - рассказал Пихало.

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По словам спасателя, киевляне часто обращаются к ним, когда чувствуют какой-то химический запах.

"У нас много таких вызовов - ссорятся соседи и нашатырем обливают двери. Наша мобильная лаборатория приезжает, проводит замеры на наличие химических веществ", - пояснил он.

Напомним, предприятие "Ривнеазот" 20 июля сообщило о ЧП - разгерметизации трубопровода в цеху по производству азотной кислоты, в результате которой произошел выброс нитрозных газов на территории завода.

В пресс-службе ГосЧС Украины отметили, что последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами, жертв и пострадавших нет.

"Цех работает в штатном режиме. Согласно проведенным замерам лабораторией предприятия, химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы населению и окружающей среде нет", - говорится в сообщении.

После аварии на предприятии "Ривнеазот" в Украине проведут внеплановую проверку химически опасных объектов.