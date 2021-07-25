14:56, Сегодня

Канал "Украина" запустит второй сезон шоу "Маска": будет еще шикарнее Создатели шоу настроены не снижать планку

Второй сезон шоу "Маска", который запускает канал "Украина" в этом году, ожидается более шикарным, чем первый.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" директор по маркетингу канала "Украина" Елена Шворяк.

"По поводу "Маски-2" я, наверное, разочарую, потому что я не могу раскрыть никаких деталей относительно второго сезона шоу. Потому что вы знаете, там важна детективная составляющая, все должны догадываться, кто где есть. Шоу в этом году будет более шикарным, чем предыдущее. Вся съемочная группа - режиссеры, операторы, сценаристы, костюмеры, дизайнеры - остаются с нами, но апгрейднутые, с учетом опыта первого сезона. Никто не готов снижать планку", - рассказала она.

На вопрос, по каким критериям подбирают участников, Шворяк ответила:

"Все-таки вокальные данные. Человек должен уметь петь. Я слышала классную мотивацию, почему люди принимают участие в шоу - потому что для певцов, звезд, это обнуление того, что было, тебя никто не знает. Потому что когда выходит известный человек и его все видят, то сразу уже ему какие-то авансы".

Фото: Facebook/Шоу Маска

Напомним, что участниками музыкального шоу-детектива "Маска" на канале "Украина" являются украинские звезды - актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но личности - тайна, разгадать которую должны зрители.

Победительницей первого сезона шоу стала Злата Огневич, которая скрывалась под маской Солнца. Второе место занял Дракон. Под маской этого персонажа прятался певец Арсен Мирзоян. Бронзовым призером стал Носорог - актер Алексей Тритенко.

Отметим, что фанатам шоу была предоставлена возможность своими глазами увидеть оригинальные костюмы гипер-шоу "Маска" на выставке, которая проходила в столичном ЦУМе.