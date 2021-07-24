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Мир уже наказал сборную России — эксперт о трансляции Олимпиады в Токио Юрий Кочевенко высказался о российской телетрансляции Олимпиады, из которой вырезали украинцев

Россияне вырезали из трансляции выход украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Чего еще ждать от России на этих Олимпийских играх, рассказал директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Информационная война не прекращается никогда. Чем дальше, тем более драматичной становится разница между Украиной и Россией. Это уже очевидно для самих россиян. Сколько бы не пугали их Майданом, внутренним хаосом, экономическим кризисом, они видят, что Украина развивается, что в Украине, несмотря на внутренние противоречия, меняется власть, приходят новые люди. А там все заморожено. Они нас панически боятся. Это такие смешные попытки России скрыть, что есть, было и будет государство Украина, что бы они об этом ни думали и как бы им это не жгло", — сказал он.

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Эксперт напомнил об унизительном положении, в котором оказались российские спортсмены.

"Так, как наказал мир олимпийскую сборную России, в этом есть драматическая разница — они без своего флага, не будет играть гимн государства-агрессора. Поэтому мы, наоборот, должны их показывать и напоминать, что это стыд мира, это страна лжи во всем — во внешней политике, внутренней политике, а также в спорте. И мир уже дал надлежащую оценку всей этой лжи", — сказал он.

Отметим, что летние олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса их проведение перенесли на год. С маркетинговой целью в названии игр остался 2020 год.

Это первые Олимпийские игры, перенесенные в связи с чрезвычайными обстоятельствами, а также которые будут проводиться в нечетный год.