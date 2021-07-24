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За въезд в Украину из ОРДЛО через Россию не будут штрафовать: Арестович прокомментировал Алексей Арестович рассказал, чем важен закон о въезде с оккупированных территорий

С 24 июля жителей ОРДЛО не будут штрафовать за то, что они въехали в Украину через территорию России, при определенных условиях — об этом сообщили в ООС. Решение правительства прокомментировал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Конечно, я поддерживаю. Более того, я приложил усилия к тому, чтобы оно было принято. Это важно, потому что те, кто находится в ОРДЛО, — украинские граждане, за которых мы боремся. Быстро это нельзя было изменить, потому что там ряд подзаконных актов, которые должны были согласовать 8 министерств и ведомств. В конце концов мы этого достигли, оно принято на уровне закона, президент подписал, он вступил в действие", — сказал он.

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Арестович подчеркнул, что проблема исчезнет, ​​когда заработают пункты пропуска на линии разграничения.

"Наши граждане не должны платить за то, что они посещают территорию Украины. Пусть въезжают на территорию Украины с территории Украины, пусть даже через Россию, если оккупанты их не пропускают. Закон не имеет обратной силы. Если КПВВ заработают, просто снимется сама проблема. Действие закона распространяется на те случаи, когда пересечение не через КПВВ", — сказал он.

Добавим, в ООС назвали условие, при котором жителям ОРДЛО удастся избежать наказания — свободный въезд через Россию им разрешат только по гуманитарным причинам: карантин или блокировка работы КПВВ, необходимость купить лекарства или пройти курс лечения в случае тяжелой болезни, оформление документов для ребенка и иные причины. В других случаях грозит штраф.

Ранее сообщалось, что государственная пограничная служба освободит от административной ответственности абитуриентов из ОРДЛО, которые с нарушениями въезжают на подконтрольную Украине территорию для поступления в высшие учебные заведения.