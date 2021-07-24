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На Крещатике в Киеве случился пожар, подробности В центре столицы загорелся мусор во дворе жилого дома

На столичном Крещатике произошел пожар, подробности рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" пресc-офицер главного управления ГСЧС в Киеве Александр Макушенко.

"Могу всех успокоить, что это горит только мусор в контейнерах на площади 20 кв.м. Мусор горит во дворе жилого дома. Это Крещатик, 13, Печерский район. Там сейчас работают два отделения спасателей. Уже пожар локализован. Возможно, пока мы общаемся в эфире, пожар уже и ликвидирован. Дыма нет. К счастью, в результате этого происшествия никто не пострадал. Пока причины неизвестны, на месте будут устанавливать, следственные органы будут допрашивать свидетелей", — сказал он.

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Ранее сообщалось, что в Бердянске двое мужчин погибли от удара током после сильного ливня. Во время непогоды, которая бушевала в городе несколько часов, оборвались провода электросети и упали в воду. По данным спасателей, мужчины проходили мимо и получили смертельный разряд.