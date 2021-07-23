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В Бердянске два человека погибли из-за ливня: подробности Из-за затопления и оборванных электропроводов люди получили смертельный удар током

Двое мужчин погибли от удара током в Бердянске, сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24". Во время непогоды, которая бушевала в городе несколько часов, оборвались провода электросети и упали в воду. По данным спасателей, мужчины проходили мимо и получили смертельный разряд.

Очевидцы говорят — врачи скорой долго не могли подойти к пострадавшим, так и сами рисковали подвергнуться страшной опасности. Приблизились уже тогда, когда энергетики обесточили все вокруг.

"Мужчина, видимо, стал на металл и моментально упал в воду. Он кричал лежал, люди ему пытались подбежать помочь, но почувствовали, что их бьет током, и вовремя отошли, а человек который проезжал мимо, — он остановился и умер", — рассказал житель Бердянска Игорь Каминский. "Погодные условия, расследование идет все будет ясно позже", — отметил начальник Бердянского РЭС Виктор Аниканов.

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Между тем пользователи сетей выложили кадры затопленных улиц в Бердянске. Пишут, стоки не выдерживали нашествия воды. Кое-где ее уровень достигал метра. К 4 часам налило больше трехмесячной нормы осадков. Подтоплено сто домов.

Напомним, в Киеве из-за мощного ливня 19 июля в некоторых районах было затруднено движение транспорта. Ливень затопил подземные переходы и подходы к нескольким станциям метро. Спасателям пришлось освобождать людей, которые застряли в общественной уборной в одном из подземных переходов.