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Украина перекрыла крупный канал контрабанды наркотиков: изъят героин на миллиард В Киеве в прицепе грузового автомобиля обнаружили более тысячи брикетов с наркотиками

Украинские правоохранители перекрыли канал контрабанды наркотиков из Ирана и изъяли героина более чем на 1 млрд гривен.

Как сообщается в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", незаконный бизнес наладили два брата из Турции. Они сбывали наркотики на территории Украины, еще часть перевозили мелкими партиями в Европу.

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Как сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова, правоохранители проконтролировали, как из Ирана грузовой автомобиль попал на склад в Киеве. В прицепе авто в специальных муляжах пустого кирпича обнаружили более тысячи брикетов с героином.

Фото: Facebook/Ирина Венедиктова

Организаторов задержали неподалеку от склада, у них изъяли два чемодана с героином. Спецоперацию проводили украинские, армянские, грузинские и американские правоохранители.

"Группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны Европейского Союза. Для отвлечения внимания и проверки бдительности правоохранительных органов и таможенников, организаторы осуществляли даже "проверочные" рейсы без нелегального товара, чтобы этим же путем направлять уже наркотики", - рассказала Венедиктова.

Общий вес изъятого особо опасного наркотического средства - более 368 килограмм, что по ценам черного рынка стоит более 1 млрд. гривен.

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Фото: Facebook/Ирина Венедиктова

Ранее во Львове правоохранители во время обыска складов обнаружили более тонны героина. Ориентировочная стоимость наркотиков по ценам черного рынка, составляет примерно 2,3 млрд гривен, сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, обвиняемые в контрабанде, четверо граждан Турции, ввезли в Украину из Пакистана героин, который под видом партии риса транспортировали во Львов. В дальнейшем они планировали переправить его в страны Европейского Союза.

Кроме того, правоохранители Украины и Молдовы ликвидировали крупный канал поставки героина из Ирана в Европу.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил в Facebook об изъятии 235 килограммов наркотика на более 10 млн евро. Семь участников транснациональной группы наркодилеров задержали в результате совместной спецоперации правоохранителей Украины и Молдовы.

Злоумышленники действовали по тщательно продуманной схеме: создали несколько фиктивных строительных фирм и переправляли наркотики под видом стройматериалов.