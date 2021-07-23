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Олимпийские игры в Токио: министр рассказал о сложной подготовке спортсменов Вадим Гутцайт рассказал, что нужно украинским спортсменам для победы

В Токио открылись Олимпийские игры, которые были перенесены с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Сколько медалей могут получить украинские спортсмены, ответил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" министр спорта Вадим Гутцайт.

"Очень сложно сейчас говорить, сколько будет медалей. Я рассчитываю на каждого спортсмена, потому что каждый все свои силы отдал на то, чтобы попасть на Олимпийские игры. Практически все спортсмены все бы отдали, чтобы в первый раз поехать на Олимпийские игры. Они все мечтают выиграть медали, стоять на пьедестале, потому что Олимпийские игры — это топовые соревнования в карьере каждого спортсмена в мире. Я считаю, что выиграют все спортсмены, и проигрывают все спортсмены тоже, потому что нет вечных чемпионов, они все тоже проигрывают. Все наши спортсмены чувствуют поддержку Украины, все они готовы. Мы будем каждый день смотреть и болеть за каждого спортсмена", — сказал он.

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Министр рассказал, как год коронавируса повлиял на подготовку спортсменов.

"Очень сложная была подготовка. Для нас привычно, что Олимпиада проходит каждые четыре года. Сейчас был дополнительный пятый год. Практически не было международных соревнований. Каждый месяц, каждую неделю обычно проходят соревнования, год наши спортсмены год практически не принимали участия в международных соревнованиях. Не было международных тренировочных сборов, как обычно бывает. В 2020 году 3-4 месяца спорт вообще был остановлен. Такой подготовки к Олимпийским играм я не помню за всю свою жизнь, и я уверен, что все спортсмены такого не помнят. Но мы год готовились на украинских базах, проводили украинские соревнования. На Олимпийских играх бывает, что спортсмены в очень хорошей форме, но не выступают результативно, а бывает, что если спортсмены психологически спокойно подходят к соревнованиям, они выигрывают. Поэтому я желаю украинским спортсменам, чтобы они были спокойны и уверены в себе", — сказал он.

Отметим, что летние олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса их проведение перенесли на год. С маркетинговой целью в названии игр остался 2020 год. Это первые Олимпийские игры, перенесенные в связи с чрезвычайными обстоятельствами, а также которые будут проводиться в нечетный год.

Ранее Вадим Гутцайт рассказал, как настроены и чувствуют себя украинские спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде в Токио. "Каждый день доезжают все наши команды, через 2-3 дня будет полностью вся команда. Будем надеяться, что все будут здоровы, и Олимпийские игры начнутся", — сказал министр.