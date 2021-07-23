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"Большая стройка": на Сумщине появится мультифункциональный спорткомплекс В новом комплексе будет два бассейна и несколько функциональных залов

В Тростянецкой громаде на Сумщине начали возведение мультифункционального спортивного комплекса H2O-Maxi. Сейчас рабочие снимают плодородный слой почвы и готовят площадку для устройства котлована — нужно вывезти 13410 м3 грунта. Работы проведут в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Сумская ОГА.

Во время соревнований комплекс сможет разместить до 710 зрителей.

"В комплексе H2O-Maxi предполагается строительство: большого и малого бассейнов; зала борьбы и зала бокса; фитнес зала и тренажерного зала; залов тяжелой атлетики; беговых дорожек; кафе и конференц-залов", — говорится в сообщении ОГА.

Строительство комплекса проведут за счет субвенции в рамках инициативы президента Владимира Зеленского "25 спортивных магнитов" — части программы развития инфраструктуры "Большая стройка". Общая стоимость реализации проекта составляла 262,5 млн гривен.

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В этом году в разных областях Украины за счет субвенции профинансируют реконструкцию и строительство 11 спортивных объектов. Все комплексы предназначены для проведения всеукраинских и международных соревнований, учебно-тренировочных сборов для национальных сборных команд по не менее пяти олимпийским видам спорта, а также для занятий массовым спортом. Все заявленные спортивные арены планируют ввести в эксплуатацию до 2023 года включительно.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал, что в планах программы на 2021 год стоит продолжение развития социальной инфраструктуры: школы — 95, садики — 70, стадионы — 80, бассейны — 29, приемные отделения в больницах — 177 объектов.