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Карточка харьковчанина и ипотека для многодетных: Терехов рассказал о соцпроектах в городе В частности, по карточке можно будет бесплатно ходить в зоопарк и ездить на городском транспорте

В Харькове вводится программа ипотечного кредитования для многодетных семей, а также карточка харьковчанина, с помощью которой жители города смогут пользоваться услугами различных сервисов. Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" рассказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

"Сегодня для многодетных семей банки предоставляют нулевой ипотечный кредит, а мы его гасим. Такой опыт впервые был нами предложен для всей Украины. Сегодня в Харькове порядка 800 многодетных семей, они смогут за счет собственных ресурсов и погашения городским бюджетом процентов по кредиту брать беспроцентный кредит сроком до 20 лет. Это будет мощным импульсом для того, чтобы люди получали квартиры, многодетные семьи были обеспечены квартирами. На этом примере молодые люди будут стремиться к тому, чтобы у них тоже были многодетные семьи", - сказал Терехов.

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Секретарь горсовета рассказал, что по карточке харьковчанина жители города, в частности, смогут бесплатно посещать зоопарк.

"С августа мы начинаем выдавать карточку харьковчанина, ее получат и школьники, и студенты, и пенсионеры, работники коммунальных служб. Мы стремимся к тому, чтобы харьковчане по лояльным ценам могли получать услуги. Кроме того, 23 августа, в день освобождения города, откроется проект "Харьковский зоопарк". Вход в зоопарк по карточке харьковчанина будет бесплатным. Кроме того, будем по карточке предоставлять очень много сервисов, в свое время она заменит е-ticket, будет льготным удостоверением для пользования общественным транспортом", - сказал Терехов.

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Ранее Игорь Терехов поддержал проект "Зеленого каркаса" Харькова - концепцию о единой сети зеленых зон, велосипедных и пешеходных маршрутов для создания комфортной среды.