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"Большая стройка" ко Дню Независимости пройдется до российской границы В июле должны начаться работы на дороге между Новопсковом и Марковкой

80-километровый участок трассы Н-26, который ведет к Меловому, самому восточному населенному пункту Украины, восстановят ко Дню Независимости в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщила Луганская ОГА со ссылкой на слова заместителя начальника Службы автомобильных дорог области Олега Кравцова.

"Сейчас текущий средний ремонт автодороги Н-26 между Меловым и Старобельском протяженностью около 80 км продолжается", - сказал Кравцов.

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Отремонтированные 40 км дороги Н-21 между Старобельском и Новоайдаром будут также введены в эксплуатацию ко Дню Независимости, а ремонт на автодороге Т-13-16 между Горским и Золотым уже завершен.

По словам Кравцова, в июле должны начаться работы на автодороге Т-13-07 между Новопсковом и Марковкой. Там планируется до конца года уложить нижний слой асфальтобетона.

Продолжаются государственные закупки на восстановление участков трассы Т-13-07 между Сватовым и Белокуракиным, Белокуракиным и Новопсковом, а также между Марковкой и Зориновкой.

Параллельно разрабатывается проект ремонта маршрута между Новопсковом и Старобельском, отметил Кравцов.

"Там будет проведен капитальный ремонт. Сложность выполнения проекта заключается в том, что на этом участке расположены восемь искусственных сооружений, в частности мостов и путепроводов, которые также восстановят. Работы начнутся в этом году", - рассказал он.

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Как ранее заявил заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, ко Дню Независимости планируется открыть самую длинную трассу Украины - "Дорогу Единства" М-30.

Ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко на своей странице в Facebook сообщила, что "Большая стройка" создала более 200 тыс. новых рабочих мест в Украине.