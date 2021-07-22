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Останутся в Крыму навсегда: эксперт о новой переброске войск России Олег Жданов считает, что Россия таким образом пытается отреагировать на учения Sea Breeze

Россия перебрасывает войска в Крым из-за совместных учений Украины и стран НАТО Sea Breeze-2021, и оставит их там на постоянной основе. Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Переброски военных - это результат учения Sea Breeze. Дело в том, что в Генштабе России поняли, что сил и средств для отражения возможной морской операции недостаточно. Поэтому они усиливают группировки", - сказал эксперт.

Жданов считает, что российские войска будут в Крыму на постоянной основе.

"Мы постоянно отрабатываем вопрос морской десантной операции и морской противодесантной операции. То есть мы, с одной стороны, готовимся защищать свое побережье, а с другой стороны мы обучаем наши войска ведению морской десантной операции. Поэтому Россия их (свои войска в Крыму - ред.) там оставит навсегда. И сейчас будет переброска, построение новых военных городков для размещения этих сил и средств", - сказал он.

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Эксперт уверен, что Россия может противостоять натовским войскам только на суше.

"Кроме сухопутного компонента Россия больше ничем не может побряцать или сбалансировать те же натовские войска - в воздухе и на море они не конкуренты натовским войскам", - сказал Жданов.

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Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила в своем Telegram-канале, что оккупационные власти РФ продолжают наращивать военное присутствие в Крыму. По информации Денисовой, в Феодосии оккупант начал строительство нового военного городка для 300 военнослужащих. Кроме того, под предлогом ликвидации последствий наводнений, агрессор передислоцировал на полуостров около 21 тысячи человек спецподразделений и 1 367 единиц автомобильной и специальной техники.

Напомним, военный журналист, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал, что развертывание новых подразделений войск России в оккупированном Крыму может свидетельствовать о подготовке к провокациям накануне Дня Независимости Украины.