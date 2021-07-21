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Олимпиада в Токио: министр рассказал, что наши спортсмены чувствуют себя хорошо Вадим Гутцайт рассказал, что никто не болеет и не заразился коронавирусом, все готовятся к соревнованиям

Украинские спортсмены приезжают в Токио для участия в Олимпиаде-2020, все чувствуют себя хорошо. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" рассказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Украинцы, слава Богу, все здоровы. Уже более 14 видов спорта сейчас находятся в олимпийском поселке, треть команды уже заехала в поселок и живет там, все тренируются, готовятся. Завтра еще доезжает фехтование. То есть каждый день доезжают все наши команды, через 2-3 дня будет полностью вся команда. Будем надеяться, что все будут здоровы, и Олимпийские игры начнутся", - сказал министр.

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Отвечая на вопрос, почему в этом году украинская команда насчитывает самое меньшее количество спортсменов за все годы, Гутцайт бурно отреагировал, обвинив государство в том, что оно ничего не делает для поддержки спорта.

"Я считаю, что, во-первых, это коронавирус, потому что не все спортсмены восстановились после болезни. Во-вторых, у нас до этого времени ничего не делалось для развития физкультуры и спорта, для олимпийских команд. Не строили инфраструктуру, не закупали оборудование, ничего не делали, с постсоветских времен так и шло. И сейчас видим то, что имеем. Нужно вкладывать в тренеров, в детско-юношеские спортивные школы, и тогда мы увидим через 5-10 лет, как все больше и больше спортсменов будет на Олимпийских играх", - сказал Гутцайт.

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Отметим, что летние олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса их проведение перенесли на год. С маркетинговой целью в названии игр остался 2020 год. Это первые Олимпийские игры, перенесенные в связи с чрезвычайными обстоятельствами, а также которые будут проводиться в нечетный год.

В 2020 году депутат от "Слуги народа" Василий Мокан в эфире канала "Украина 24" рассказал, что деньги в госбюджете на участие спортсменов выделены. "Если бы Олимпиаду отменили – средства вернулись бы в государственный бюджет, и деньги могут быть потом перераспределены. Но я уверен, что она состоится", — сказал он.