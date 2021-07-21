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Случай уникальный: украинца впервые заподозрили в морском пиратстве Юрист по морскому праву рассказал, что следствие ведут украинские органы

20 июля гражданину Украины объявили подозрение в пиратстве, это первый такой случай в нашей стране. Ситуацию в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" прокомментировал юрист по морскому праву Андрей Мащенко.

"Случай неординарный, так как в пиратстве подозревают гражданина Украины, именно поэтому следствие ведут украинские следственные органы. Ранее я не слышал, чтобы граждане Украины были задействованы в событиях, имеющих признаки пиратства в соответствии с международным морским правом", - сказал юрист.

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По словам Мащенко, действия подозреваемого будут расследоваться соответствующими органами Украины.

"Его действия будут расследоваться органами следствия Украины в соответствии с законодательством Украины. Следствие ведет следственное управление СБУ под руководством Генеральной прокуратуры. Если будет доказано присутствие в его действиях состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины и международным морским правом в отношении пиратства, то это преступник. Насколько я понимаю, он не является моряком, а сотрудник какой-то охранной фирмы", - сказал Мащенко.

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Отметим, что, по сообщению Офиса генпрокурора, подозреваемый в 2020 году с оружием проник на одно из судов под флагом Маршалловых островов. Угрожая оружием, он сообщил капитану, что захватил судно и требует выкуп, а также, чтобы судно шло в порт Фуджайра. Через 4 дня представители судоходной компании согласились выдать 6 тыс. долларов в обмен на сдачу оружия и разблокирование судна.