12:11, Сегодня

"Большая стройка": все 6 секций вантового моста в Запорожье будут закончены к концу июля В данный момент идет монтаж четвертой секции вантового моста от пилона в сторону острова Хортица

Монтаж шести секций вантового моста в Запорожье планируется завершить до конца июля, сообщает официальная Facebook-страница "Укравтодора".

В данный момент идет монтаж четвертой секции вантового моста от пилона в сторону острова Хортица. Сначала мостостроители смонтировали временную опору, а затем перешли к этапу монтажа пролета, отметили в "Укравтодоре".

"Вес этой конструкции - 720 тонн, а вместе с вспомогательными конструкциями она достигает 790 тонн. Монтаж выполняется с помощью плавкрана LK-800", - сообщается в публикации.

Читайте также: "Большая стройка": в Донецкой области после капремонта открыли мост через реку Долгенькая

После того, как все металлические блоки будущего моста будут установлены и смонтированы, мостостроители начнут испытания вант. Высота пилонов искусственного сооружения достигает 166 метров.

Напомним, запорожские мосты через Днепр - это 9-километровая автотранспортная магистраль, состоящая из 6 транспортных развязок и 27 искусственных сооружений. Это один из главных объектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Читайте также: В черкасской больнице завершилась "Большая стройка" первой очереди "экстренного" отделения

Ранее "Укравтодор" на своей официальной Facebook-странице показал масштабы работ на участке будущей бетонной трассы Н-31 возле полтавского села Бутенки, где проходило обустройство насыпи и подпорной стенки при строительстве путепровода через железную дорогу.