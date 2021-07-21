11:50, Сегодня

Руководство "Ривнеазота" не пускает проверяющих на предприятие - эколог Эксперты проверили газоанализатором качество воздуха, оно удовлетворительное, но химические соединения попали в грунт

Руководство химического предприятия "Ривнеазот", где накануне произошла утечка окиси азота с выбросом в воздух, не допускают на территорию предприятия государственных служащих для проверки. Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" рассказал экс-врио главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов, который находится на месте происшествия.

"Вчера еще тут было очень опасно, я приехал из Киева убедиться, так ли все хорошо, как отчитываются местные чиновники. Мы проверяли со своим газоанализатором совместно с Госпродпотребслужбой качество воздуха, оно действительно удовлетворительное, то есть люди могут не бояться и выходить на улицу. Но были благоприятные погодные условия, дождь, ветер, которые разнесли эти азотные соединения в атмосферу. По состоянию на сейчас есть опасения, что они просто осели в грунте. Нужно будет отобрать пробы грунта и убедиться, что в близлежащих селах, где много сельскохозяйственных насаждений, с грунтом все хорошо", - рассказал Фирсов.

Читайте также: Самые большие последствия будут для людей — эколог о потопе в Крыму

По словам эксперта, в случае обнаружения в почве химических соединений сверх нормы "будет экологическая беда, но пока без данных непонятно, какого масштаба".

Также Фирсов отметил, что руководители подобных предприятий пользуются несовершенством устаревшего законодательства и не пускают комиссии для проверки на свою территорию. По его словам, если руководство не идет навстречу проверяющим, попасть на территорию просто невозможно.

"Еще одна проблема – это состояние подобных предприятий. Последняя капитальная модернизация проводилась очень давно, все такие предприятия построены еще в советское время. Вопрос допуска Госэкоинспекции на предприятия для проверок – это вопрос номер один. По состоянию на сейчас предприятие продемонстрировало плохой сигнал, оно не допускает государственных служащих для проверки. Санкции за недопуск до сих пор - всего 750 грн, поэтому они пользуются этими законодательными провалами. Это вопрос национальной безопасности, если не будет доступа к таким предприятиям – это плохая история, вопрос нужно выносить на СНБО", - сказал Фирсов.

Читайте также: Есть угроза экологической катастрофы на Донбассе — подробности от эксперта

Напомним, ПАО "Ривнеазот" основано на базе Ровенского завода аммиачных удобрений, строительство которого началось в 1965 году. До 2006 года имело статус государственного, входит в холдинг Ostchem. Единственный производитель известково-аммиачной селитры, является градообразующим предприятием, имеет стратегическое значение.