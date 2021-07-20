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Девушка ограбила и подожгла банк в Киеве: появились новые детали Грабительнице грозит до 15 лет тюрьмы

В Киеве 20 июля произошло ограбление банка. Грабительница ворвалась в одно из отделений, бросила коктейль Молотова, взяла заложника, выгребла деньги из кассы и пыталась убежать, однако ее быстро поймали полицейские.

Как сообщается в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24", инцидент произошел в одном из спальных районов столицы. Средь бела дня в отделение банка, расположенное в многоэтажке, зашла неприметная девушка. Сначала она швырнула бутылку с зажигательной смесью, а дальше начала требовать деньги у кассирш, угрожая пистолетом. Ее требование выполнили.

На момент нападения в банке находились пять человек. Чтобы выйти из банка, грабительница одну из клиенток взяла в заложницы. Между тем, отделение банка уже было оцеплено полицией и частными охранниками. С награбленным выйти из банка женщине не довелось, на лестнице ее уже ждали полицейские.

"Внутрь попасть не могли, так как двери были закрыты. Через несколько минут открылась дверь, вышла эта женщина с еще одной женщиной, держала пистолет у нее возле головы. Мы подошли максимально близко к ней и начали общаться, выбили оружие из рук и задержали", - рассказал сотрудник полиции

Во время задержания сопротивления девушка не оказывала, обошлось без жертв.

Задержанная не может объяснить мотивов своего поступка. Она пыталась ввести в заблуждение правоохранителей - сначала назвала ненастоящее имя и возраст.

При личном досмотре в ее вещах был обнаружен паспорт на жительницу Киевской области 1998 года рождения. В кармане было 14 тыс. грн, а также были средства, которые находились в ее вещах в рюкзаке. После нескольких следственных действий девушку отвезли в участок.

Предварительно известно, что пистолет при ней был ненастоящим. Все детали впоследствии покажет экспертиза.

Теперь грабительнице грозит до 15 лет тюрьмы по трем статьям - разбой, умышленное повреждение имущества и захват заложников.