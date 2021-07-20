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На "Ривнеазоте" произошла утечка газа с выбросом в воздух - подробности Оранжевое облако поднялось над цехом и пошло в сторону Ровно

На заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" произошел взрыв, в результате которого в воздух попала окись азота. Об этом говорится в сюжете программы "Украина сегодня" на канале "Украина 24".





Ровенские чиновники заявили, что произошла аварийная остановка агрегата в одном из цехов азотной кислоты.

"К нам вышли представители чрезвычайной комиссии и руководства завода, которые рассказали, что произошло на самом деле. Причина аварии – разгерметизация трубопровода, вследствие чего в воздух было выброшено облако, которое все могли видеть в соцсетях, где люди разводили панику. Руководитель завода заявил, что ни один сотрудник не пострадал, это для них была штатная ситуация, у них есть алгоритм действий на этот случай. Они ликвидировали утечку. Возможно, это произошло из-за устаревшего оборудования, будут проверять качество металла в трубопроводах", - передает корреспонент с места событий.

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По его словам, представители ГСЧС и лабораторного центра проверили воздух на содержание вредных веществ и выявили незначительную концентрацию рядом с цехом, однако уже около завода превышения нормы нет. Насколько опасно облако, неизвестно, оно пошло в направлении Ровно, но сотрудники лаборатории заверяют, что до города оно не дойдет.

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ПАО "Ривнеазот" – единственный производитель известково-аммиачной селитры и один из лидеров по выпуску адипиновой кислоты в Украине, является градообразующим предприятием, имеет стратегичесое значение.

Напомним, в ночь с 14 на 15 сентября под Киевом в поселке Чабаны произошел взрыв на газопроводе высокого давления.