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У Лукашенко есть личный мотив — журналист об убийстве Павла Шеремета Игорь Яковенко назвал причины, по которым спецслужбы Беларуси могли быть причастны к убийству Шеремета

К убийству журналиста Павла Шеремета, вероятнее всего, причастен президент Беларуси Александр Лукашенко — об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

"Исходя из информации, которая есть в открытом доступе, наиболее вероятно, что за этим убийством стоят спецслужбы Беларуси. Есть две структуры, которые имеют обыкновение расправляться, убивать своих политических противников — это Путин и Лукашенко. Это два основных подозреваемых. У них и репутация соответствующая. Но в данном случае, я думаю, версия о том, что за этим стоят спецслужбы Беларуси, более предпочтительна, потому что есть запись, на которой, скорее всего, присутствует бывший глава КГБ Беларуси Максим Зайцев, который прямо говорит о том, что надо убить Павла Шеремета и каким образом", — сказал он.

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Но главная причина, считает Яковенко, — это личная ненависть Лукашенко.

"И второе — у Лукашенко есть абсолютно ясный личный мотив: ненависть к Павлу Шеремету. Это ненависть не только по его расследованию, не только по "Белорусскому партизану", который возглавлял Шеремет, но и по тому невероятному унижению, которое Лукашенко испытал в 1997 году, когда, захватив Павла Шеремета, он попытался прилететь в Москву, но Борис Ельцин просто не пустил самолет с Лукашенко, потребовав освобождения Шеремета. И Лукашенко, поджав хвост, выпустил Шеремета, он был депортирован. Такого унижения диктатор, скорее всего, не снес, и мне кажется, эта версия чисто психологически объясняет, что за убийством стоит Лукашенко и его спецслужбы", — сказал он.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Его машину взорвали в центре Киева, когда он ехал на работу.

В убийстве Павла Шеремета на данный момент подозревают врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Следствие считает, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко. Все они свою причастность к преступлению отрицают.

В 1997 году после показа в эфире телеканала ОРТ репортажа о контрабанде и о том, что между государствами фактически нет охраняемой границы, Павел Шеремет был арестован по обвинению в незаконном групповом пересечении государственной границы. Он провел в заключении около трех месяцев, был освобожден депортирован после того, как президент России Ельцин не пустил самолет Лукашенко на территорию России и публично потребовал освобождения Шеремета

О белорусском следе заявила также главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева. "Это дело очень специфичное и запутанное, потому что Павел работал в трех странах (Беларуси, России и Украине — ред.), и во всех трех были мотивы для того, чтобы избавиться от него физически", — отметила она.