10:47, 20 июля

В Украине начался пятый этап вакцинации: кому доступна прививка В Минздраве рассказали, кто теперь может сделать прививку

Все желающие украинцы смогут получить прививку от COVID-19 уже завтра, 21 июля. Об этом официально заявили в Министерстве здравоохранения — в стране наконец стартует 5-й этап вакцинации, сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Сегодня медики делают первые инъекции препаратом Moderna. По словам Виктора Ляшко, Украина обеспечила эффективные шприцы, которые позволят иметь 15 доз из одного флакона.

"Министерство здравоохранения объявляет об открытии пятого этапа вакцинации от COVID-19. С 21 июля взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут это сделать. Вы можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, в центре массовой вакцинации, или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек ", — сказал он.

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Добавим, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали почти 600 новых случаев коронавируса. Об этом сообщило Министерство здравоохранения. Больше всего выявленных больных уже традиционно в Киеве и столичной области. 279 пациентов госпитализировали. Преодолеть болезнь не смогли 25 человек. Выздоровели полтысячи украинцев.

За последние сутки, по данным Минздрава, вакцинировали более 80 тысяч человек. Первую дозу получили больше 50 тысяч человек. Завершили иммунизацию второй дозой почти 31 тысяча украинцев.