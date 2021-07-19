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Препаратов прямого действия от коронавируса не существует — врач о заявлении Виктора Ляшко Олег Мусий прокомментировал заявление главы Минздрава

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал появление новых препаратов прямого действия против коронавируса COVID-19. Врач, экс-министр здравоохранения Украины Олег Мусий заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", что таких лекарств не существует в принципе.

"Скажу сразу как врач, что препарата прямого действия конкретно против коронавируса не существует нигде в природе и существовать не может. В целом противовирусные препараты существуют, они действуют на разные вирусы. Что имел в виду Ляшко, когда сказал "препараты прямого действия" — он или ошибся, или не знал точной информации. В мире такого препарата нет. Есть препарат для профилактики — это вакцина, которая может действовать против конкретного штамма", — сказал он.

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Мусий отметил, что даже если будут созданы такие препараты, использовать их можно будет только спустя несколько лет.

"Украина уже много раз заявляла, что у нас будет своя вакцина. До сегодня украинской вакцины нет. Инновационные препараты в целом требуют клинических исследований, а это минимум пять лет. Их невозможно применять вот так "с колес" или emergency use, как вакцину. Думаю, это заявление не очень компетентного человека", — заявил он.

Добавим, министр здравоохранения Виктор Ляшко также рассказал, что Украина готовится к 4-й волне коронавируса. В частности, должностные лица уже меняют алгоритм обеспечения больных кислородом и сотрудничают с поставщиками газа, чтобы наполнить кислородом все резервуары.

Ранее генетик Виктор Досенко рассказал, что в Украине уже может доминировать штамм коронавируса "Дельта", который отличается повышенной заразностью и тяжелым течением болезни. "Нет никакой возможности четко и адекватно определить распространенность "Дельта-варианта" этого вируса в Украине. Очень мало, немассово проводят секвенирование этого вируса, это одиночные случаи", — сказал он.