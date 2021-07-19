12:56, Сегодня

Убийство медбрата в психбольнице под Кривым Рогом: появились новые подробности Врачи психиатрической больницы рассказали о сбежавшем пациенте

Опасного пациента психоневрологической больницы разыскивают под Кривым Рогом. Накануне он убил медбрата и сбежал из больницы. Напуганы жители всех окрестных сел. Подробности с места событий — в программе "Сегодня. Новости" на телеканале "Украина 24".

Погибший, 54-летний санитар Геннадий, в субботу отправился на работу в ночную смену. Известно, что 54 ему исполнилось как раз в день гибели. Сейчас в доме погибшего собрались родственники, они готовятся к похоронам. Говорить с журналистами они не готовы. Однако съемочная группа пообщалась с соседкой, которая к тому же была его коллегой — медсестрой. Она жаловалась на нехватку персонала в больнице.

"Он один в отделении. А их (пациентов — ред.) — 45, а бывает и 50. В одну секунду у него (напавшего пациента — ред.) меняется психическое состояние, стоит на него не так посмотреть", — сказала она.

Читайте также: Ситуация непонятная, похоже на постановку — эксперт о нападении на пограничников

Геннадий 20 лет проработал в местной психиатрической больнице. Как рассказали врачи, в три часа ночи 21-летний пациент вышел из палаты и очень громко разговаривал. Он подошел к окну, чтобы покурить. В этот момент к нему подошел медбрат. Что происходило далее и что спровоцировало конфликт - неизвестно. Пациент схватил стул, разломал его и металлической ножкой побил Геннадия по голове. Один из ударов пришелся в висок, что привело к смерти. По словам врачей, острую реакцию у пациента могло вызвать что угодно.

"В последнее время (у пациента было — ред.) стабильное состояние, но злокачественная шизофрения, тяжелая. Если она наступает в раннем возрасте, то проявляется тяжелым течением, психоз может возникнуть спонтанно. Такие больные непредсказуемы", — рассказала врач Светлана Кулеева.

О беглеце также известно, что он с детства лечился у психологов и психиатров, о его тяжелом состоянии было давно известно. Он ранее был условно осужден за кражу авто, но суд, ссылаясь на его юный возраст и психическое состояние, не отправил его за решетку. В больнице он оказался из-за приступов агрессии, он бросался на своих родственников, кидался на мать и отца с ножом.

В селе атмосфера довольно спокойная, люди не думают, что беглец там задержался. Из больницы не в первый раз сбегают пациенты, но такой трагический случай — первый. В полиции не рассказывают никаких деталей о поисках сбежавшего пациента. Вероятнее всего, он отправился в Кривой Рог, где живет его семья.

Напомним, 13 июля в Новоград-Волынском Житомирской области военный выстрелил в 9-летнего мальчика. Полковник якобы демонстрировал прием с табельным пистолетом и пуля попала ребенку в спину.

Мальчик перенес тяжелую операцию. Далее его будут спасать врачи столичного "Охматдета". 9-миллиметровая пуля прошла навылет сквозь спину и задела многие органы.