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Реформа СБУ явно нужна — военный эксперт о нападении на пограничников Игорь Козий рассказал, какую работу нужно провести в СБУ и Госпогранслужбе

Служба безопасности Украины задержала двух своих работников за нападение на сотрудников Госпогранслужбы в ночь на 18 июля. Ситуацию прокомментировал военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24".в

"Реформа СБУ явно нужна, уже нет обратного пути. Об этом уже заявлено, законодательные акты подготовлены. Но вот на что я хотел бы обратить внимание: вопрос подготовки личного состава не только работников СБУ, но и работников пограничной службы. Когда психологически два вооруженных человека не знают, что им делать, и сдают свое табельное оружие трем напавшим на них сотрудникам, как позже заявили, СБУ, то психологическая подготовка пограничников — это проблема. Я вам задам очень простой вопрос: если наши военные находятся в зоне поражения российских военнослужащих, имеют ли они право открывать огонь? Есть функционал и есть действия тех или иных служащих — подпадает ли (ситуация — ред.) под открытие огня или не подпадает. Нужно готовить в первую очередь руководство, чтобы оно четко понимало, что должны делать пограничники", — сказал он.

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Эксперт заявил, что СБУ также не хватает контроля деятельности.

"Второй вопрос — это подбор личного состава в СБУ. Кто должен контролировать офицеров Службы безопасности, кто должен вскрывать те или иные проблемы, которые вскрываются — с коррупцией, с изменой родине и другие моменты. Ясно, что другая служба этого не делает. Я неоднократно говорил, что вопрос, например, военной контрразведки должен быть отделен, выведен в отдельный кейс, когда военные контрразведчики имеют право проверять своих или уже не своих офицеров, которые пытаются совершить уголовный или иной проступок, и сообщать об этом. СБУ сейчас контролирует сама себя, и это нерационально, если мы хотим получать объективную информацию", — сказал он.

Напомним, в ночь на 18 июля на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд, сообщается на сайте Госпогранслужбы. Двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием пограничников, позже оружие было найдено.

Позже появилась информация о том, что СБУ установила причастность лиц, совершивших хулиганское нападение на пограничный наряд на Сумщине, и передала их органам следствия, сообщает "Украинская правда". На время следствия эти сотрудники отстранены от работы.