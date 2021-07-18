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Пациент с шизофренией убил медработника и сбежал: подробности Трагедия случилась в больнице под Кривым Рогом

В воскресенье в Гейковской областной психоневрологической больнице под Кривым Рогом пациент убил медбрата и скрылся. Подробности в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Сейчас в больнице работают следователи и оперативники. Убийство произошло около 4-х утра. Медсестра с коллегой нашли в одной из палат тело своего 50-летнего коллеги, санитара, в то же время там отсутствовал 21-летний пациент, который сбежал. На него сразу пало подозрение в убийстве. Предварительно известно, что он забил сотрудника больницы ножкой от стула. В полиции ничего об обстоятельствах убийства не говорят.

Руководитель Гейковской психоневрологической больницы Николай Жук рассказал о пациенте.

"Страдает тяжелым психическим заболеванием – шизофрения. Ему 21 год, инвалид второй группы, находился у нас на лечении больше 2-х месяцев. Состояние никогда не было стабильным, периодически ухудшалось. В три ночи он вышел из палаты покурить, изменилось состояние, был возбужден. Санитар к нему подошел, он схватил стул, сломал, и ножкой от стула ударил его в висок", — сказал он.

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Больница без какого-либо особого режима, не охраняется, сама территория скорее напоминает сквер, поэтому ничего не мешало пациенту сбежать. Местные журналисты сообщают, что подозреваемый ранее был осужден за угон автомобиля и отбывал условный срок.

В прошлом году учреждение пробации, где он был на учете, подало в суд прошение, чтобы его заключили, поскольку он не соблюдал режим. Соседи жаловались на его асоциальное и агрессивное поведение, но суд отклонил прошение, ссылаясь на тяжелое психическое состояние этого человека. В больницу он попал из-за того, что с ножом кидался на родителей. Сейчас в области объявлен план "Перехват".

Напомним, 13 июля в Новоград-Волынском Житомирской области военный выстрелил в 9-летнего мальчика. Полковник якобы демонстрировал прием с табельным пистолетом и пуля попала ребенку в спину.

Мальчик перенес тяжелую операцию. Далее его будут спасать врачи столичного "Охматдета". 9-миллиметровая пуля прошла навылет сквозь спину и задела многие органы.