17:25, Сегодня

Ситуация непонятная, похоже на постановку — эксперт о нападении на пограничников Военный эксперт прокомментировал нападение возле украинско-российской границы

На участке границы Украины с Россией ночью 18 июля трое неизвестных напали на пограничный наряд. Происшествие прокомментировал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Анатолий Кравчук.

"У меня в голове крутится мысль, я ее все-таки выскажу. Тут вопрос в уровне подготовки или в чем-то другом. По поводу другого скажу, что если господин Аваков только что ушел со своей должности, на его место пришел господин Монастырский, и первой его задачей, как кто-то из "слуг народа" сказал, будет разделение службы, и что пограничники обязательно должны выйти, это как-то странно. Как только пограничники должны выйти, сразу получается непонятное нападение на абсолютно подготовленный наряд. Получается, что оружие забрали, потом его нашли, но тех, кто нападал, не нашли. А как же нашли оружие?" — сказал он.

Читайте также: Откуда может напасть Россия: в Госпогранслужбе дали ответ

Популярное видео "Народ против": коронавирус не отступает - что дальше 10:05, 25 июня "Народ против": рынок земли запускается - что дальше 11:06, 2 июля "Народ против": чего на самом деле хочет Запад от Украины 11:04, 9 июля

По мнению эксперта, это похоже на постановку.

"Настолько все запутано и как-то, знаете, постановочно, что ли. Кому сейчас нужно нападать на наряд из двух человек? Во-первых, почему по двое ходят в наряде? Граница с Россией, с ней мы сейчас воюем. Двух человек достаточно, чтобы быть на границе со страной-агрессором? Видимо, никаких угроз не видят пограничники, другие институты, занимающиеся национальной обороной и безопасностью. Непонятно, что происходит", — сказал он.

Напомним, в ночь на 18 июля на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд, сообщается на сайте Госпогранслужбы. Двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Россия на Донбассе устраивает "тренировочные" обстрелы позиций ВСУ. "В некоторых случаях мы имели такую информацию, что даже применяли курсантские расчеты для ведения огня по нашим позициям", — заявил он.