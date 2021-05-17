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На Виннитчине "Большая стройка" возобновила работу важного медицинского аппарата В кардиоцентре расконсервировали ангиограф, который простаивал четыре года

В кардиоцентре Могилев-Подольской больницы Винницкой области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начал работу ангиограф, остававшийся в течение четырех лет законсервированным из-за отсутствия разрешения инспекции по ядерной и радиационной безопасности. Об этом сообщают в Винницкой ОГА.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины — Северная инспекция по ядерной и радиационной безопасности уже сообщила ОГА о том, что было принято положительное решение о внесении изменений в "лицензию на право продолжения деятельности по использованию источников ионизирующего излучения".

"Теперь жители Могилев-Подольской общины могут не ехать в Винницу на ангиографию — теперь она доступна и там. Кстати, это первое медучреждение в районе, у которого будет ангиограф", — уточнил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Ценность ангиографа заключается в том, что с его помощью можно проводить рентгенологические исследования сосудов и определять места сужения или закупорки сосудов, места и степень патологического расширения сосудов (аневризма), наличие внутреннего кровотечения, степень распространения опухолевого процесса, а также другие заболевания, которые другим способом выявить не удается.

Кроме начала работы ангиографа, на днях Могилев-Подольское приемное отделение больницы получило также 64-срезовый компьютерный томограф Hitachi стоимостью около 20 млн гривен. С его помощью можно проводить томографию всего тела с высокой контрастной разрешающей способностью.

В рамках программы "Большая стройка" компьютерные томографы, аппараты УЗИ и цифрового рентгена получат 10 приемных отделений Винницкой области. Обследование с помощью нового оборудования будет проводиться бесплатно, позволит осуществлять качественную диагностику и, при необходимости, оперативно реагировать на неотложные состояния пациентов.

Напомним, как ранее сообщил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, всего в Украине будет реконструировано и оснащено современным диагностическим оборудованием 177 приемных отделений.