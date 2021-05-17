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В Украине начинает работать онлайн-прописка — юрист рассказал о преимуществах Эксперт рассказал, для чего нужна онлайн-прописка и в чем ее главная позитивная черта

С 17 мая в приложении "Дія" появится функция прописки онлайн. В чем ее преимущества, рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" управляющий партнер юридической компании Станислав Куценко.

"Я всегда был сторонником того, чтобы все услуги от государства были в онлайн, чтобы гражданам не приходилось ходить по кабинетам за справками и стоять в очередях или давать взятки. Ключевое в этом то, что онлайн-прописка имеет декларативный характер, когда человек сам заявляет свое место регистрации, а уже органы власти, если есть сомнения, проверяют, соответствует ли это действительности. Это европейская практика", — сказал он.

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Юрист объяснил, зачем регистрировать место проживания, если человек арендует квартиру.

"Это нужно, чтобы получать ряд услуг, привязанных к месту жительства. К сожалению, мы еще не отошли от рудимента советских времен о получении услуг по месту проживания. Есть привязка к району, или объединенной территориальной громаде, и т.д. У нас соответственно поделены органы власти, и человек обращается в тот орган, который должен ему предоставить услугу, а для этого нужно подтвердить, что он именно там проживает. Я надеюсь, что благодаря онлайн-формату можно будет быстро сменить место регистрации", — сказал он.

При этом юрист отметил, что на данный момент у украинцев нет особого стимула переходить на онлайн-формат прописки, поэтому нужны поощрительные меры, льготы и т.д.

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