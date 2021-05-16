"Слуга народа" посоветовала, как продать свою землю подороже

Нардеп из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа рассказала в программе "Обратная связь", как в Украине будет работать рынок сельскохозяйственной земли.

"Аукцион (по продаже земли - ред.) будет проходить в интернете. Любой сможет принять участие в аукционе, просто сидя дома в любом уголке мира, но если при этом человек будет украинцем. Потому что земля сельскохозяйственного назначения продается только украинцам. Государственная и коммунальная земля несельскохозяйственного назначения продается и передается в аренду исключительно на электронном прозрачном аукционе.

Государственная коммунальная земля сельскохозяйственного назначения также передается в аренду и продается исключительно на аукционе, хотя на первом этапе продаже государственной сельскохозяйственной земли будет вообще запрещен", — сказала она.