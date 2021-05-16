"Слуга народа" посоветовала, как продать свою землю подороже
Роксолана Пидласа объяснила, как будет происходить купля и продажа земли
Нардеп из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа рассказала в программе "Обратная связь", как в Украине будет работать рынок сельскохозяйственной земли.
"Аукцион (по продаже земли - ред.) будет проходить в интернете. Любой сможет принять участие в аукционе, просто сидя дома в любом уголке мира, но если при этом человек будет украинцем. Потому что земля сельскохозяйственного назначения продается только украинцам. Государственная и коммунальная земля несельскохозяйственного назначения продается и передается в аренду исключительно на электронном прозрачном аукционе.
Государственная коммунальная земля сельскохозяйственного назначения также передается в аренду и продается исключительно на аукционе, хотя на первом этапе продаже государственной сельскохозяйственной земли будет вообще запрещен", — сказала она.
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Также депутат посоветовала, как украинцы могут выгодно продать свой участок земли.
"И третье, по желанию физическое лицо, хочет продать свою сельскохозяйственную землю на прозрачном аукционе, оно также может это сделать. Но это не обязательно, государство к этому не принуждает. Вы можете продать соседу, куму, свату, брату в таком формате, как вам будет удобно. Хотя на электронном аукционе продавать выгоднее, потому что из-за большой конкуренции растет цена ", — сказала она.
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Напомним, с 1 июля 2021 в Украине вступает в силу закон об открытии рынка земли. До его вступления в силу в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.