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Танк боевиков изувечил памятники на кладбище в "ЛНР": подробности В Перевальске Луганской области танк заехал на кладбище

Атака на память. Танк разрушил могилы в оккупированном Перевальске Луганской области. Горожане показали в сети изуродованные памятники и захоронения. По словам очевидцев, это танк боевиков съехал с дороги, но не остановился и проехался по кладбищу.

Люди говорят, что это уже не первый раз. Кроме того, признаются, что по улицам страшно ходить, потому что военная техника постоянно движется по городу.

Ранее политолог Петр Охотин рассказал, что террористы так называемых "ДНР" и "ЛНР" заинтересованы в срыве переговоров по Донбассу, поскольку реализация Минских соглашений грозит им зачисткой.