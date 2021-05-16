18:02, Сегодня

Грозы и похолодание: озвучен прогноз погоды на ближайшие дни В ряде регионов Украины ожидаются дожди в течение нескольких дней

Грозы накроют Украину в понедельник 17 мая, сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24". Метеорологи предупреждают — циклон будет господствовать над всеми регионами, снизится температура, осадков следует ожидать в северных и центральных областях, а также в Одесской и Николаевской.

Читайте также: Какими будут цены на популярные фрукты: появился прогноз на сезон

С зонтиком не будем расставаться несколько дней. В ГСЧС уже предупредили, что в столице завтра тоже гроза с градом и шквальный ветер. Между тем, на востоке и западе страны будет сухо и облачно.

Ранее агроном-исследователь Вячеслав Грысюк рассказал, что через 10 лет в мире может исчезнуть популярный продукт.