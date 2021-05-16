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Как сохранить рассаду до высадки в грунт: огородникам дали три совета Блогер объяснил, как сдерживать вытягивание растения

Блогер Валерий Кузюбердин в эфире программы "Потребитель имеет право" на телеканале "Украина 24" подсказал лайфхаки, как сохранить рассаду, когда ее еще рано высаживать.

"Разработаны несколько случаев. Вот смотрите, перец – один растет в маленьком стаканчике, а другой мы пересадили в горшок с большим объемом, чтобы еще удержать его без высадки в грунт. Большим объемом грунта мы удерживаем вытягивание растения и даем развитие корневой системы, то есть растение перенаправляет свое развитие в корень и задерживается вытягивание", - рассказал блогер.

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Второй способ, по словам эксперта, заключается в понижении температуры:

"Часть рассады мы спускаем со стеллажей и ставим на полу. Температура на полу ниже в любом случае на пару-тройку градусов. Но и эти вроде бы небольшие градусы имеют большое значение при вытягивании растений".

Третий важный прием, как пояснил Кузюбердин, заключается в раздвижении рассады.

"Мы ее раздвигаем и даем пространство для развития, чтобы она не тянулась. Я не говорю сейчас о специальных препаратах-ингибиторах. Я не советую их применять огородникам, которые не имеют достаточного опыта применения таких препаратов, они достаточно коварные", - сказал он.

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Ранее блогер Валерий Кузюбердин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, когда нужно высаживать рассаду.