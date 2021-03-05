12:24, Сегодня

Ведущая Натала Набокова: "С детства пробирки были моими лучшими игрушками" Ведущая авторской программы о здоровье на канале «Украина 24» откровенно рассказала об истории создания, уникальных экспериментах проекта, а также кто больше способствует эксклюзивным исследованиям команды

Наталу Набокову зрители привыкли видеть на телеэкранах как опытного корреспондента новостей «Сегодня». Но сейчас она воплотила сразу две детские мечты, успешно совместила любовь к медицине и ТВ и на телеканале «Украина 24» выпускает авторскую программу «Лаборатория здоровья» – проект о медицинских инновациях и здоровом образе жизни, команда которого все проверяет на себе.

Какая предыстория создания проекта? Что побудило покинуть работу корреспондента и стартовать с программой именно на медицинскую тематику?

Медицинская тематика мне близка с детства, ведь моя мама – медик. Она работает в государственной лаборатории уже более 40 лет, исследует состав крови. Поэтому с детства знаю, что такое скорость оседания эритроцитов или за что отвечают эозинофилы в крови. Разбудите меня ночью – назову нормы не только гемоглобина, но и остальных показателей (улыбается – ред.). Во время школьных каникул всегда оказывалась в поликлинике, где работает мама, и пробирки становились моими лучшими игрушками. Работа на телевидении – также мечта с детства. К счастью, эти две близкие сердцу сферы удалось совместить. Еще работая корреспондентом, большинство моих сюжетов так или иначе были связаны с медициной. Всегда стремилась проверять что-то экспериментально, ведь сейчас очень много исследований относительно здоровья, которые часто противоречат друг другу. Например, одни ученые уверяют, что бокал красного вина оздоравливает, другие же настаивают, что убивает. Так где же правда? В поисках конкретных ответов и зародилась идея создания «Лаборатории здоровья».

Каким образом решаете темы для расследований, экспертиз?

Это самый интересный и одновременно самый тяжелый блок программы. Медики и ученые всегда готовы пойти навстречу идеям телевизионщиков. Но чтобы организовать эксперимент, нужен ресурс для научного исследования. Государственные учреждения, несмотря на огромный потенциал, не всегда имеют возможность закупить дорогостоящее оборудование или реактивы. Поэтому ищем прежде всего темы, которые можно раскрыть в наших реалиях. Мое любимое исследование о том, влияет ли 5G на кровь. Оно действительно уникальное! Под прицелом нашей камеры облучали настоящую сыворотку крови. Мы первыми видели результат и показали зрителям детали эксперимента.

Очень помогают ученые, работающие в частных лабораториях и клиниках. Они всегда держат руку на пульсе мировых достижений. Когда к выработке украинской вакцины в стране только готовились, мы уже снимали предклинические испытания одного из отечественных препаратов на кроликах. Такое удается заснять крайне редко. Одними из первых показали результат эксперимента ученых о том, что иммунитет к коронавирусу может не зависеть от наличия антител. Существует так называемая память Т-клеток, которая защищает от болезни примерно 10–15 лет. Поэтому не стоит волноваться тем, кто переболел, но по результатам анализов не имеет антител. Также в программе поднимаем и обычные будничные вопросы: меняет ли микроволновая печь структуру пищи, как на нас влияет мобильный телефон, почему не стоит доверять рекламе модных гаджетов для оздоровления и т. д.

Ваш стиль жизни «до» и «после» проекта: что изменилось, к каким аспектам здоровья относитесь наиболее тщательно?

Проект даже побуждает менять привычки и искать альтернативы. Например, я очень люблю черный чай и выпивала по пять чашек напитка в день. Но одна из наших экспертиз показала, что в некоторых бюджетных сортах черного чая из супермаркета сверхвысокая концентрация алюминия. Это связано с методами обработки чайных плантаций. После выхода программы в эфир я сдала анализ на содержание металла в организме, и показатели оказались действительно выше нормы во много раз. Теперь пью только зеленый чай. Покупаю его в конкретных проверенных поставщиков. И так во всем.

Прислушиваются ли сейчас к вашему экспертному мнению друзья, коллеги, когда выбирают товары?

Конечно. Очень приятно, когда знакомые звонят, спрашивают совета. Я ежедневно контактирую с врачами разного профиля. И все, что беспокоит мое окружение и зрителей, служит темой для последующего исследования. Поэтому так важно иметь обратную связь с аудиторией.

Для вас здоровье – это больше о бьюти-процедурах, внешнем виде или о правильном образе жизни?

Здоровье – это обо всем. Есть вещи, которые зависят только от нас: как мы питаемся, занимаемся ли физкультурой, какие средства ухода выбираем. Но есть то, на что самостоятельно повлиять невозможно: качество воздуха в городе, электромагнитное воздействие от сотовых сетей, роутеров и телефонов; токсины в пище, которую ошибочно можем считать экологической и здоровой. От этих негативных факторов также надо защищаться. Поэтому для меня здоровье – это о жизни в целом. Потому что все, что нас окружает, так или иначе влияет на организм.

Есть личные лайфхаки и бьюти-привычки, которыми вы могли бы поделиться?

Главное правило – быть разборчивым в том, что ешь, с кем общаешься и о чем думаешь. Лично меня очень интересует антивозрастная медицина. Коллекционирую секреты людей, которым удается выглядеть намного моложе своего возраста. Кроме взвешенного подхода к питанию и спорту, их объединяет соблюдение четкого распорядка дня. Я, например, просыпаюсь каждый день в 6:00 утра, а ложусь спать – в 22:00, так как в это время запускаются важные процессы восстановления организма. Также у меня есть личный органайзер здоровья. Для этого есть много специальных приложений, которые вдохновляют следить за собой. Смысл в том, чтобы изучать свое здоровье в данный момент, оценить внешний вид и запланировать желаемые изменения.

Какому зарубежному опыту оздоровления нации нам стоит подражать или перенять определенные привычки?

Мне нравятся страны, где врачам доплачивают за то, что в зоне их ответственности уменьшается общая статистика заболеваемости. В частности, как ни странно, это некоторые провинции Китая. У нас это направление только начинает развиваться. Появляются клиники, которые ставят своей целью не лечить болезни клиентов, а предотвращать их. Так называемый аge-managеment – когда делаешь все, чтобы твой биологический возраст отставал от паспортного минимум лет на 15. Это об общем самочувствии, о контроле всех показателей организма. Единственное – пока такие программы доступны только в вип-сегменте. Но суть в том, что главные принципы профилактики одинаковы для всех, стоит только формировать в себе эту культуру отношения к здоровью. Посещать больницу не потому, что болеешь, а чтобы оставаться здоровым и в дальнейшем. Ну и, конечно, советую смотреть нашу «Лабораторию здоровья», чтобы быть осведомленным о всех новейших разработках и возможностях в области здравоохранения.

Включайте проект «Лаборатория здоровья» каждую субботу в 15:00 на телеканале «Украина 24». Смотрите и здоровейте вместе с нами!

Все выпуски программы также можно посмотреть на сайте и на YouTube-канале «Украина 24».