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"Могу быть союзником президента только в одном случае": Юлия Тимошенко о Раде и Кабмине Юлия Тимошенко рассказала о событиях в Верховной Раде

В студии программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" — лидер партии "Батькивщина", дважды экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

Программа была в эфире 20.02. Чтобы посмотреть видео программы, перейдите в конец интервью.

Т.М.: Здравствуйте, Юлия Владимировна. Предлагаю начать с событий, которые не состоялись на этой неделе в Верховной Раде. Планировалось на этой неделе назначение Юрия Витренко министра энергетики, вице-премьером. В парламенте совещания председателей фракций, руководства Верховной Рады по поводу тарифов на газ. Однако ни того, ни другого не произошло. Эти вопросы потеряли актуальность?

Ю.Т.: Вы знаете, я могу вам рассказать, что за кулисами происходит. Да, эти два вопроса, о которых вы сказали, этого не случилось. Однако многое за эту неделю в парламенте случилось. Я могу сказать, что последняя неделя очень показательна. Я взяла просто те законы, которые на этой неделе принимались. И по этим законам вам станет очевидно, что вообще происходит в Верховной Раде. Вот посмотрите, например, один из законов посвящен так называемым инвестиционным няням. Это когда для крупных инвесторов, которые заходят в Украину с иностранным капиталом, просто открываются все возможности. Их и полностью от налогообложения освобождают, и от любых таможенных платежей, их освобождают от платы за землю... То есть, знаете, как младенец, ничего никому не платит. И казалось бы, такая классная история.

На самом деле это большое стратегическое разрушение национальной экономики. Представьте себе, два производителя, например, керамическую плитку производят. Один — наш, украинский, который внес эти инвестиции, построил очень тяжело завод, взял кредит под 20%, платит налоги, прошел все круги ада. И он продает свою продукцию с большими проблемами, потому что рынок очень низкий, платежеспособность нулевая. И тут заходит в тот же сектор для производства той же плитки иностранный инвестор, он берет бесплатно землю, без налогообложения, кредит он из своей страны привез под 2% годовых, совершенно не платит никаких таможенных платежей, и вот они вышли и конкурируют между собой. Кто из них выживет, а кто погибнет? Погибнет украинский производитель. А выживет производитель с иностранными инвестициями, а на улицу пойдет коллектив нашего производителя, и сам производитель останется без работы. Так вы мне скажите, это благо или нет?

Единственное, что надо было сделать, — это для всех настоящих производителей снизить налоги, снизить таможенные платежи, снизить плату за землю. Сделать так, чтобы им было работать в Украине, как дышать. Меньше всех этих коррупционных поборов, и тогда бы они в равных условиях работали, и тогда бы мы не потеряли национальную экономику, и иностранные инвестиции были бы благом для нас. А так то, что сделано, — это совершенно лоббистская вещь, грубая, жестокая по отношению к украинской экономике, и это то, что выжигает наших производителей каленым железом с территории нашей страны. И это один пример.

...

Т.М.: На прошлой пленарной неделе руководитель монобольшинства Давид Арахамия заявил, что он не исключает объединения с фракцией "Батькивщина". Глава Офиса президента Андрей Ермак тоже сказал, что в команде президента готовы к объединению, в том числе с "Батькивщиной". Такие переговоры уже начались?

Ю.Т.: Смотрите, консультации ведутся. Консультации ведутся о том, как объединить парламент, сделать так, чтобы сильное правительство могло объединить страну. Но здесь вопрос о том, что все это имеет смысл только в одном случае — если мы коренным образом, на 180 градусов, поменяем курс управления страной с, по сути, сдачи национальных интересов на возрождение страны как сильной экономически, политически. Если такого изменения курса не будет, менять фамилии на должностях — в этом нет смысла. Я могу быть союзником президента только в одном случае — если новое правительство будет формировать стратегию национального возрождения.

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