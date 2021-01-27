16:52, Сегодня

"Мы преодолели пятилетний рубеж": Роман Безсмертный о том, что делать с Донбассом "Закон о реинтеграции - это маневр, который является мертворожденным и придуманным только для внутренней игры"

В студии программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" - политик и дипломат, бывший участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный.

Программа была в эфире 26.01. Чтобы посмотреть видео программы, перейдите в конец интервью.

Н.В. Приветствую вас, господин Роман. Больше года мы не виделись в прямых эфирах, и сегодня надеюсь обсудить очень много вопросов. Начну с сегодняшних событий - проголосованного законопроекта о народовластии, который обещал президент Зеленский, когда шел на выборы. Как вы считаете, насколько своевременный этот закон, насколько он соответствует тому, что было обещано, что он изменит в нашей жизни?

Р.Б. В названии этого закона есть две вещи, которые несовместимы. Народовластие - это история из вчерашнего дня, а референдум - это то, что впереди. До этого еще надо добежать. Можно ли сочетать такие вещи? Эклектично - да. Я не знаю, что приняли, я не читал последней редакции, но я хорошо знаю проект, который подавался президентом. Это эклектичный документ, в котором сочетаются несоединимые вещи. Более того - там очень много технических ошибок. Например, предметом закона о народовластии через референдум не может быть референдум по народной инициативе, так как механизм проведения встречный. Если бы авторы посмотрели аналоги, они бы никогда это в кучу не валили, потому что это несовместимые вещи.

Нужен ли такой закон в принципе? Нужен, потому что этот предмет определен Конституцией. Качественный ли был проект? Он был бессмысленным. Можно ли из него было сделать что-то? Можно. У меня позади четыре каденции в Верховной Раде и я понимаю, что это можно сделать. Что приняли и что подпишет президент, увидим, потому что технология принятия закона, обсуждения в чтениях, подписания президентом может изменить его до неузнаваемости. Надо посмотреть, что там на выходе.

Н.В. Роман, вы около года назад вышли из Минской группы. Не могу вам не задать этот вопрос - как вы относитесь к попыткам Зеленского пересмотреть Минские соглашения в одностороннем порядке? Новый закон о реинтеграции Донбасса, который предлагается на сайте Министерства по оккупированным территориям, предполагает очень много странных и интересных вещей. Например, выборы проходят через несколько лет после возвращения Украине контроля над территорией, что противоречит Минским договоренностям, все правоохранительные органы и суды формируются Киевом, полный гуманитарный диктат по вопросам национальной памяти, украинского языка - всего гуманитарного сектора. Там уже нет вопроса об особом статусе Донбасса, хотя в 2015 году был проголосован закон. Предусматриваются также иностранные управляющие территориями. К чему эта тенденция?

Р.Б. На сегодняшний день тезис реинтеграции является абсолютно пережитым, он не может быть применен в силу того, что мы преодолели пятилетний рубеж, когда сформированы вещи, которые не дают возможности принимать то, что именовалось в том числе реинтеграцией.

Есть совсем другая ситуация, более того - она ​​изменена в большей степени поведением как президента, так и его окружения. Изменены механизмы внутри страны.

Закон о реинтеграции - это маневр, не больше и не меньше, который, с моей точки зрения, является мертворожденным и придуманным только для внутренней игры, а не для получения результата. Если мы говорим о гуманитарных вещах, для меня однозначно, что на сегодняшний день, кроме инструмента отселения оттуда людей, программы их обеспечения жильем, работой - другого варианта нет.

Н.В. Считаете, что эти территории для нас потеряны?

Р.Б.На сегодняшний день механизмом реинтеграции решать этот вопрос невозможно, поэтому людей, которые молятся на Украину, которые живут для Украины, оттуда нужно таким образом отселить, их надо просто спасать. Далее. Вопрос этот решать надо военным способом, другого способа сейчас нет.

Н.В. Вы имеете в виду силовое освобождение территории?

Р.Б. Совершенно верно, потому что там нарастает конфликт между населением, которое остается с проукраинской ориентацией, и теми, кто на сегодняшний день просто агрессивно начинает относиться к Украине. Более того, надо понимать, что кардинально изменилась военная доктрина Российской Федерации. Воинские части, которые там сформированы, которые увеличиваются, интегрируются в агрессивную систему генштаба вооруженных сил РФ, все больше и больше становятся системой, пригодной, чтобы атаковать и осуществлять агрессию. Таким образом местное население, которое задействуется в этот механизм, будет задействоваться не только в эти корпуса, но и в диверсионно-разведывательные группы. Как только мы в этот момент, когда Россия будет это делать, будем вести себя мягко, позволять делать все эти маневры, мы просто себя будем подставлять.

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