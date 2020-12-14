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Юрий Сугак: Лидерство достигается масштабными проектами и работой 24/7 всей нашей команды Главред "Новостной Группы Украина" рассказал о процессе запуска "Украина 24", принципах работы канала и планах на будущее

16 декабря исполняется ровно год с момента запуска в Украине нового информационного телеканала - "Украина 24". О том, как создавался канал, каковы приоритеты его работы и планы на будущее - в интервью "Апострофу" рассказал главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

– Юрий, остались считанные дни до важного события – год в эфире телеканала "Украина 24". Расскажите, как он создавался, какие акценты были сделаны при его запуске, какая цель ставилась. И чего, по вашему мнению, команде удалось достичь за этот первый год?

– О запуске телеканала мы думали уже достаточно давно, но стартовали, только когда почувствовали, что наша команда полностью готова и есть запрос рынка. На момент запуска "Украина 24" наша информационная редакция производила уже порядка 2,5-3 часов контента в день на национальном телеканале "Украина".

Причём сам старт "Украина 24", можно сказать, был стремительным: 2 декабря запланировали техническое вещание, а 16 декабря уже официально его запустили. Начали с 4,5 часа эфира в день, а сегодня производим более 20 часов.

Создавался новый телеканал на базе, которая уже была сформирована в нашем ньюсруме. Параллельно с тем продуктом, который делали для "Украины", мы формировали и развивали телеканал "Украина 24". Конечно, создание нового информационного телеканала – это уникальная возможность профессионального роста и реализации для многих сотрудников: корреспонденты становились редакторами и ведущими. Например, Виталий Тарасов стал шеф-редактором, а Вита Малосвитная, Вера Свердлык, Мария Скиба, Сергей Никифоров, Сергей Иванов – прекрасными ведущими, Алена Цинтила стала ведущей прайма, оставаясь руководителем. И параллельно привлекали лучшие кадры с других телеканалов.

До сих пор мы меняемся и совершенствуемся. Хотим создать впервые по-настоящему конвергентный ньюсрум. На эту тему всегда было много разговоров на рынке: кто-то пробовал, но далеко не у всех получилось. А мы сделали очень большой шаг к поставленной цели: развивались, экспериментировали, реализовывали новые идеи. Сегодня наша информационная команда уже полностью сформировалась. Мы понимаем, чего хотим, и знаем, как это сделать.

30 ноября 2020 года "Новостная Группа Украина" запустила инновационную студию с полномасштабной технологией "360 градусов". Для её оборудования привезли технику из десяти стран и смонтировали всего за 500 часов. Это рекордные сроки для проекта такого масштаба. Наши ведущие и журналисты могут вести эфиры и делать включения из любой точки студии.

– Если проанализировать сетку вещания "Украина 24", то она, действительно, является достаточно плотной и разнообразной. И, тем не менее, планируете добавлять новые программы?

– Безусловно, останавливаться на достигнутом не собираемся. У нас есть три приоритета, на которые ориентируются все наши редакции. Это оперативность, актуальность и полезность. Именно на этих трёх китах и строится наша работа.

Как сегодня выглядит наша сетка? В её основе - насыщенный новостной поток в течение всего дня. Именно этим мы очень сильно отличаемся от конкурентов. Ведь обеспечить производство новостей с утра до ночи, согласитесь, сложно. Это очень динамичные и короткие форматы, которые предполагают слаженную системную работу редакционных команд всех проектов и направлений.

Из чего складывается наш новостной поток? Это региональные новости, ведь у нас большая региональная корреспондентская сеть. Это международные новости: у нас есть три основных корпункта – в Брюсселе, Москве и в Вашингтоне. При необходимости корреспонденты отправляются в разные точки мира. Мы освещаем чрезвычайные, а также действительно значимые события. Мы всегда там, где происходит самое важное.

Высокие показатели телесмотрения – свидетельство того, что делаем это вполне успешно. Например, когда был потрясший страну захват заложников в Луцке (в июле 2020. – ред.), мы моментально перешли в формат марафона. Это был достаточно серьёзный вызов, чтобы перестроиться и в прямом эфире давать развитие событий, первые комментарии, уникальную информацию. Мы доказали, что достаточно оперативны и быстрее конкурентов.

Конечно, акцентом являются авторские программы мощных и профессиональных ведущих – Василия Голованова, Наташи Влащенко, Евгения Киселева, Тиграна Мартиросяна. Кроме того, есть отдельные шоу с ведущими "Украина 24" – "Украина завтра" и другие.

Сформировав сетку, мы начали понимать, чего ещё не хватает. В дальнейшем планируем уплотнение сетки, когда будет очень насыщенный поток новостей, с короткими комментариями, разъяснениями, графикой. Тогда люди, включив телеканал, смогут получить оперативную информацию, отображающую полно всю картину дня, что поможет им ориентироваться в происходящем, планировать свою жизнь. И все точки зрения, ведь у нас телеканал– "різноманітних думок", мы именно так себя позиционируем. И этим выгодно отличаемся на рынке. Мне приятно слышать, что наш продукт считают самым сбалансированным. Мы регулярно получаем позитивные комментарии зрителей, просьбы разобраться с проблемными ситуациями, проконтролировать их. А доверие людей – пример настоящего лидерства.

Мы запустили новости шоу-бизнеса с прекрасным ведущим высокой квалификации – Дмитрием Коляденко. Недавно у нас стартовали спортивные новости с Евгением Зинченко и Григорием Палием. Спасибо команде ТК "Футбол" за помощь в подготовке ежедневной программы. Также мы запустили экономические новости с ведущими Татьяной Шевченко и Олесем Гарджуком. Планируем новости на английском языке, которые будут выходить в вечернее или даже в ночное время.

В итоге у нас будут все виды новостей, которые очень плотно становятся в сетку в течение дня. И разные целевые аудитории смогут получать на телеканале "Украина 24" необходимую информацию, касающуюся всех сфер жизни.

Также наше уплотнение связано с большим количеством рубрик. При существующих проектах у нас очень много инициатив, много людей, как наших собственных сотрудников, так и извне, которые хотят попробовать запустить небольшие форматы. Это живой естественный процесс развития телеканала. Стимул для сотрудников.

Ещё одно наше преимущество: мы научились масштабно освещать значительные события. Например, когда в августе был пик развития событий в Беларуси, я, к своему большому удивлению, обнаружил, что конкуренты достаточно слабо освещали эту тему. Также в этом году состоялись очень важные местные выборы. Савик Шустер сделал специальный выпуск вместе с телеканалом "Украина 24", посвящённый именно выборам в Украине. Мы давали полную картину происходящего, делали всё быстро и оперативно, – и очень сильно от этого выиграли.

– А насколько часто происходит ротация программ в рамках сетки телеканала?

– На старте мы экспериментировали, смотрели, что идёт лучше или хуже. Сейчас сетка устоялась. При этом эксперименты мы будем продолжать, изменения возможны. У нас очень мощная аналитическая группа, мы опираемся исключительно на показатели смотрения, на предпочтения нашей целевой аудитории, о которой каждый день стараемся узнать всё больше. Исследования проводим регулярно. Мы точно понимаем и чувствуем, что людям нужнее.

Ведущие канала "Украина 24" и новостей "Сегодня" поют гимн вместе с Образцово-показательным оркестром Вооруженных Сил Украины

– А можно более детально раскрыть механику процесса? Вот вы говорите, что помимо новостных успешно реализуете и глобальные проекты. В этом контексте не грех вспомнить освещение выборов в США, которое на телеканале проходило в виде марафона. Я имею в виду спецэфир "Америка обирає 2020", когда в разных городах США работали выездные студии… Сколько людей было задействовано в этом процессе, командировано ради этого события? Как вам удалось организовать столь масштабный зарубежный проект? Можете рассказать, что происходило за кулисами того действа, которое на экране наблюдал зритель.

– Один мой коллега, говоря о телеканале, провёл аналогию с футболом: есть клубы, каждый со своими задачами, интересами, а есть национальная сборная. Вот и на нашем телевидении что-то похожее происходит. Есть очень много информационных каналов, которые можно назвать клубами со своими интересами. Мы же себя видим, чувствуем и позиционируем национальной сборной. Отсюда наш подход к кадрам: мы стараемся не только взять лучших с рынка, но и вырастить своих. У нас очень хороший селекционный отбор, отличная школа и свой особенный мир.

И подход к новостям соответствующий: если главным событием в октябре были местные выборы в Украине, то у нас был и мегамарафон в течение дня, и шоу "Ніч виборів", в котором Савик Шустер представил эксклюзивные и оперативные экзитполы. И делал это просто мастерски. У Савика огромный опыт, большие возможности, люди, с которыми он уже не первый год работает и доверяет им. В итоге робота была проведена масштабно и качественно. Цитируемость, которую получил телеканал, была беспрецедентной. Все ссылались на данные, прозвучавшие в шоу Савика Шустера, потому что это были самые чёткие, качественные и оперативные данные. Зрители "Україна 24" первыми узнали результаты голосования.

Когда были выборы в Америке, мы просто не могли остаться в стороне от такого события, не сделав высококлассное политическое шоу! Тем более на телеканале работает лучший журналист-международник, наверное, всей Восточной Европы, Евгений Киселев – с огромным опытом, широчайшими связями и знакомствами в медийных и политических кругах США.

Что нам для этого было нужно? Найти большую площадку для Евгения Алексеевича и синхронизировать его работу с нашим ньюсрумом. Мы специально отправили четыре съёмочные группы в США, подключили двух ведущих – Игоря Пупкова и Елену Кот, которые представили максимально масштабную картину происходящего. В итоге была прямая связь со штабами двух главных действующих лиц – Трампа и Байдена. Мы также смогли показать, как живут люди, что они говорят, что происходит в данный момент. Эфиры выходили на телеканалах – "Украина" и "Украина 24".

Если принять во внимание весь проект, это было не только ночное шоу, которое Евгений Алексеевич провёл мастерски, а почти семичасовой марафон – с 23:00 до 06:15 утра. Это были ещё и спецвыпуски на телеканале "Украина". И непрерывный поток эксклюзивных новостей. Мы ставили перед собой задачу быть первыми с большим объёмом информации - и у нас это получилось.

Ресурс, который для этого понадобился, не был каким-то крайне большим. Это наши выездные группы и редактора, которые работают в ньюсруме. Фактически, это работа, которую мы делаем всегда. Наверное, наиболее трудоемкой и затратной по времени была подготовка компьютерной графики и заставок. Непросто было организовать логистику наших выездных групп в США в условиях пандемии. Но команда сработала отлично.

Команда "Новостной Группы Украина" отправляется в США

Какой в дальнейшем мы планируем проект подобного масштаба? 16 декабря состоится марафон ко Дню рождения телеканала "Украина 24". Это будет заслуживающее внимания зрителей событие: будем обсуждать роль ТВ и свободу слова в разных странах, включим наших коллег из редакций "Дождь", "Nexta", "Радио Свобода", "DW", "Euronews", "ВВС", "Белсат", "Голос Америки".

Каждый день у телеканала растёт количество друзей и партнёров. Мы привлекли к социальным спецэфирам почётного посла ООН и телеведущую Машу Ефросинину, Народную артистку Украины Ольгу Сумскую и ведущего Алексея Суханова и многих других звезд.

- Сегодня вы руководитель информационного направления в крупнейшей медиагруппе страны, однако, в своё время, вы работали и корреспондентом, и ведущим. Можете сказать, что сейчас для вас как опытного информационщика означают понятия "оперативность" и "эксклюзив"?

- Если говорить об оперативности, то мы готовы в считанные минуты выдать новость. Это то, что у нас очень хорошо получается. На примере той же Беларуси могу сказать, что любое видео, которое появлялось (нужно понимать, что интернет в стране был отключен), мы сразу же выдавали в эфир: молниеносно реагировали на телеканале и на сайтах. Мы же - мультимедийный бренд. С нашим "Телеграмом" мало кто мог конкурировать.

Другое дело, что потом новость продолжает жить: дополняется, расширяется, могут появляться дополнительные комментарии, подробности, аналитика и т.д. Наша основная задача, и мы с ней успешно справляемся, - быть самыми оперативными и никак иначе.

Что касается эксклюзивности, это обязательная установка наряду с оперативностью и актуальностью. И это у нас получается тоже очень хорошо. Что для этого нужно? Да, наверное, ничего сложного и сверхъестественного: просто стучите – и вам откроют.

Сегодня у нас огромное количество эксклюзивов. Если говорим про Беларусь, то у нас в эфире - Мария Колесникова, Светлана Тихановская и многие белорусские оппозиционеры. Если о Мюнхенском форуме по безопасности, мы берём интервью непосредственно у его участников. В Кишинёве во время второго тура выборов была только одна съёмочная группа – наша. Она готовила эксклюзивы, в том числе с первой женщиной-президентом Молдовы Майей Санду. Мы – единственный украинский телеканал, который был на пресс-конференциях, сообщал о ходе голосования и реакциях.

Мы были в Армении и Азербайджане в период обострения конфликта. Президент Армении дал эксклюзивное интервью Тиграну Мартиросяну. При этом наши группы контактировали с обеими сторонами, ведь для объективного освещения событий очень важен баланс. Медиа могут доверять лишь тогда, когда они представляют точки зрения сбалансированно. Мы очень чётко соблюдали это правило, освещая все события в Нагорном Карабахе.

Эксклюзивов у нас достаточно много: был Президент Украины, премьер-министр, огромное количество известных людей. Стараемся брать интервью, комментарии не только у представителей нашей страны. Елена Кот, ведущая праймового выпуска новостей и "Главной темы" на канале "Украина", вместе с польским коллегой Михалом Адамчиком ("TVP1") в рамках совместного проекта взяли интервью у Владимира Зеленского и Анджея Дуды. И мы с польскими коллегами транслировали его одновременно. В результате мы становимся источником цитирований для многих медиа. Вот, например, наш корреспондент Юрий Гула подружился с Микки Рурком. В эксклюзивном интервью "Сегодня" актёр поделился, что хочет быть похоронен в Украине, – и нас цитировали СМИ стран постсоветского пространства и не только.

Наш журналист и корреспондент "Сегодня" Александр Махов стал единственным представителем украинского СМИ на пассажирском самолете, который эвакуировал украинцев из охваченного коронавирусом Китая. После чего Александр находился на карантине в Новых Санжарах вместе с эвакуированными.

Ведущая телеканала "Украина 24" Мария Скиба приняла участие в установлении невероятного рекорда, поднявшись в небо на одном из воздушных шаров в День флага. А ещё специально ко Дню Независимости мы сделали подарок зрителям: ведущие телеканала "Украина 24" и новостей "Сегодня" вместе с оркестром Вооруженных Сил Украины трогательно и торжественно спели гимн.

Журналистка новостей "Сегодня" Зоряна Степаненко в Вашингтоне (США)

У нас сегодня больше возможностей, чем у кого-либо. Например, интервью может выйти на телеканале "Украина 24". И тут же его оперативно разместят на других платформах. "Новостная Группа Украина" – это мощная команда, которая создаёт контент для нескольких ресурсов: общенационального информационного телеканала "Украина 24", продакшн новостей "Сьогодні" и сайт segodnya.ua. У нас много возможностей. В итоге известные люди к нам идут сами. На телеканал хотят попасть – и это очень круто! Значит, мы все делаем правильно.

Также к нам хотят прийти и устроиться на работу из медиа конкурентов. Это свидетельствует о том, что на телеканале всё в порядке: у нас правильные ценности, очень хорошие условия труда, мы правильно сбалансированно даём информацию.

Мы сегодня объективно самый быстроразвивающийся телеканал в стране, но при этом текучка кадров у нас не превышает 4%.

- К слову, вопрос о коллективе. Телеканал "Украина 24", по сути, стал развитием информационной платформы "Сегодня" и был сформирован на базе её коллектива. Что пришлось поменять вот той команде "Сегодня" и какие ротации были проведены в ходе этой трансформации?

- Получился очень классный, здоровый микс. У нас есть костяк команды, который сегодня очень усилился, подрос профессионально: кто-то поменял работу, кто-то занялся другой работой, но это наши люди, на которых мы опираемся. И я рад, что мы именно так поступили и не ошиблись практически ни в одном случае.

Во-вторых, мы привлекли самых сильных профессионалов с рынка. И наши двери по-прежнему открыты: несмотря на плотность сетки, готовы искать решения.

Также наравне с опытными специалистами, которые давно в профессии, достаточно много молодых талантов, которые только начинают свою карьеру. И мы всегда с удовольствием принимаем в команду молодёжь и даём ей шанс реализовать себя. Приходи, работай, дерзай! Кто-то быстрее растёт, кто-то – медленнее. Это все индивидуально, но у нас очень сильные молодые ребята, которые с азартом работают на включениях весь день.

- А насколько много молодежи?

- Каждый третий. В нашем насыщенном рабочем графике у них уже за плечами опыт и знания. Выстроена система обучения. Из-за карантина, понятное дело, учёба проходит дистанционно. Но по его окончании мы вернёмся к очной форме обязательно.

- А каким принципом вы руководствуетесь, приглашая звёзд? Кто принимает окончательное решение?

- О принятии решений на ТВ ходит много мифов. Но у нас всё довольно просто и прозрачно устроено: принимает решение так называемый "борд" (board – с англ. коллегия). Это группа людей, которые профессионально оценивают, какие проекты и звёзды нам интересны и нужны нашему зрителю. Естественно, мы учитываем информацию о проекте, о ведущем: как к нему относится аудитория, вписывается ли он в формат телеканала "Украина 24". И только после такого всестороннего анализа принимаем решение. Опираемся на экспертизу специалистов. Такой подход, уверен, крайне важен для принятия подобных решений.

Юрий Сугак

- Поговорим о нынешних суровых буднях. Как коллектив ньюсрума работает в карантинных условиях и насколько удалённая работа возможна для ТВ-ньюсрума? Были ли у вас случаи, когда ведущие вели авторские программы, включаясь из дома, пребывая на изоляции?

- Конечно, подобные истории были. Наш известный ведущий Василий Голованов, когда получил положительный тест на COVID-19, продолжал вести эфиры онлайн из дома.

- Удачным ли был такой эксперимент?

- Отличные рейтинги (у Василия Голованова они всегда высокие), притом, что это было интервью по "Zoom" в прямом эфире. Мы, конечно, стараемся максимально избегать подобного, но, с другой стороны, готовы к таким решениям. И, если нужно будет, сможем даже ток-шоу провести удалённо, подобный сценарий у нас есть.

Уже ведь 10-й месяц длится пандемия, и мы адаптировались. Конечно же, приняли все возможные меры безопасности: дезинфекторы везде, обеспечиваем сотрудников масками в необходимом количестве. Налажена система: если кто-то заболел, сразу тестируем окружение, быстро реагируем. Но, наверное, самое главное в этой ситуации – это поддержка со стороны телеканала, медиагруппы, коллег. Если кто-то вдруг выбывает, всегда есть кому заменить. Ведь ТВ работает 24/7 - и огромные потоки информации, новостей мы остановить не можем.

Коллектив у нас дружный, коллеги всегда поддерживают друг друга. Если спросите, готовы ли мы к плану "A", "B", "C"? Безусловно, готовы, если будет нужно.

- Конечно, люди в любом проекте - на первом месте. В то же время, как известно, для новостного вещания очень важны техническая база, оснащение студии. Что отличает студии "Украина 24" от других подобных?

- С 30 ноября мы перешли в новый современный студийный комплекс "360 градусов" - лучший в Украине. Это отсутствие бэкстейджа, секретов от зрителя, одновременно наличие нескольких локаций, которые могут работать автономно. Можно передвигаться по студии, двигать буквально всё. Новости "360 градусов" – мечта, которую нам удалось реализовать.

Также у нас есть прекрасные и современные студии в БЦ "Леонардо", из которых транслируются авторские программы. Напомню, что мы первыми запустили и начали использовать технологию "VizRt". Наши сотрудники, обучившись в Канаде, потом делились знаниями с представителями других телеканалов. Это наш вклад в развитие телевизионного рынка страны.

У нас достаточно много новых решений. И ещё больше мы собираемся реализовать в будущем. У нас есть чётко спланированная история развития, и мы понимаем, что сделаем через месяц, три, пять. И это, наверное, одно из наших самых существенных отличий от остального рынка. Мы чётко знаем, чего хотим и к чему придём. Лидерство достигается масштабными проектами и работой 24/7 всей нашей команды.

- А в упомянутой вами спланированной истории есть место планам выхода за рубеж?

- Вы знаете, получилась невероятная история. В этом году серьёзно не планировали выходить за рубеж. "Украина 24" транслируется через открытый спутниковый сигнал (это, к слову, наш вклад в информационную безопасность страны), который покрывает территорию Европы, Северной Америки, и также наши прямые трансляции и программы доступны на YouTube, так что в этом году мы как-то и не спешили выходить на зарубежье. Но тут сыграли роль качество и актуальность нашего контента. На нас вышли зарубежные партнеры. Вышли сами. Стали приходить запросы от разных компаний, кабельщиков, провайдеров, которые говорили, то хотят включить "Украина 24" в свой пакет. Это абсолютно некоммерческая история. Информация о событиях в Украине становится более доступной за рубежом.

Ведущая новостей "Сегодня" Елена Кот в США

Сейчас есть целый список европейских провайдеров, которые нас активно включают. Мы быстро сориентировались и поняли, что это нужно развивать и поддерживать. Очень приятно, когда пишут из-за рубежа, когда есть различные комментарии в прямом эфире, когда получаешь электронные письма.

Вот, например, меня очень порадовало недавнее электронное письмо из Туркменистана: "Мы тоже хотим включить". Отлично! Давайте, кто следующий? Из Грузии. Пожалуйста! Очень много постсоветских стран и европейских стран выходят на нас. 50 контрактов в Польше, из которых 5 – с кабельными сетями-гигантами. Переговоры со Словакией ведутся. Заключён договор с испанским дистрибьютором. В ближайшее время планируем запуск телеканала в кабельных сетях в Канаде и США. Грузинская новостная платформа – более 2 миллиона пользователей.

Я считаю, это один из самых лучших показателей, свидетельствующих качестве телеканала. И, как видим, точка зрения Украины интересна. Вспомните предыдущий опыт, когда пытались запускать международные версии, а они не работали. А здесь украинский телеканал транслируют, и делают это с удовольствием.

- Вы достаточно давно работаете на ТВ и в новостях. Как, на ваш взгляд, изменилось информационное вещание? Какие новые тренды Вы бы отметили как самые важные и перспективные?

- Если говорить о трендах, то все довольно просто – то, к чему сегодня уже все привыкли. Телевидение должно быть "в кармане" - удобным, оперативным. Тогда всё работает правильно. И должен быть единый мультимедийный бренд. Ещё один немаловажный фактор – личность в информационном вещании. Зрителям важна оценка и анализ событий людей с конкретным жизненным опытом и позицией. И в том, чтобы представить микс таких субъективных позиций и мнений, который бы давал зрителю масштабную картину происходящего, мы и видим свою задачу.

Командная работа "Медиа Группы Украина" и "Новостной Группы Украины" – пример амбициозности, лидерства и применения современных технологий. Без поддержки и доверия руководства и нашего акционера Рината Ахметова мы бы не смогли реализовать свои невероятные планы.

Сейчас мы занимаемся тем, что сводим вместе ряд стратегий по новостному вещанию, по нашему развитию в диджитал. А это уже тема для отдельного интервью.

Антон Чижов