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"Не сдавайте доллары, не покупайте доллары": Даниил Гетманцев о курсе, субсидиях и таможне "Мы имеем беспрецедентно большие золотовалютные запасы Национального банка"

В студии программы "Украина вечером" на телеканале "Украина 24" - народный депутат (фракция "Слуга народа"), глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Программа была в эфире 28.10. Чтобы посмотреть видео программы, перейдите в конец интервью.

Вместе с нами сейчас в этой студии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Приветствуем вас.

ДГ: Добрый день.

Здравствуйте. Давайте сначала поговорим о таможне. Ее может возглавить гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин. Об этом в Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Конкурс на эту должность уже завершили, а соответствующие документы направили в Кабмин. Отмечу, что Павел Рябикин был назначен гендиректором аэропорта "Борисполь" в 2017 году, тогда же занял второе место в рейтинге лучших менеджеров Украины. Господин Даниил, что знаете? У нас новый глава таможни?

ДГ: Давайте начнем с 28 октября. Сегодня у нас большой праздник - день освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Я хочу поздравить студию, поздравить наших граждан всех с этим праздником. И хочу, чтобы мы не забывали эту трагедию и помнили ее всегда на будущее.

Это же наоборот хорошо, а не трагедия, что освобождена?

ДГ: Трагедия - я имею в виду войну. Но это имеет косвенное отношение к таможне. Возвращаясь к таможне, да, ваша информация, она соответствует действительности. Мы вскоре будем иметь, может даже имеем уже нового главу Таможенной службы. И хочется пожелать ему, чтобы его деятельность на этом посту была успешной, нежели тех многих предшественников, к сожалению, которые поменялись в текущем году на этой должности, без каких-либо существенных результатов.

Есть какие-то задачи, которые были поставлены, возможно, от комитета, возможно, вы знаете еще от кого-то?

ДГ: Смотрите, я об этом говорил неоднократно, по предшественникам, но сейчас могу повторить, что два основных направления стоят перед руководством Государственной таможенной службы. Первое направление - это внедрение тех законов, которые мы приняли год назад, это закон о совместном таможенном транзите, закон об авторизованных экономических операторах, и некоторые другие законодательные инициативы, которые были нами одобрены, как Верховной Радой. И созданием этим базы для реформирования Государственной таможенной службы. Мы должны в 21 году иметь Государственную таможенную службу похожую на европейские таможни, и которая выполняла бы задачи на таком же уровне и была такой же удобной для бизнеса. Это такая стратегическая задача. Тактическая задача, это второе направление его работы - полное и немедленное прекращение всех коррупционных практик, к сожалению, на сегодня существуют на таможне.

Ну, со вторым сразу не справился, можно сказать. Ведь это невозможно полностью. Видите ли вы, как можно полностью коррупцию уничтожить?

ДГ: Смотрите, есть определенные моменты, от которых просто надо отказаться. Потому что мы с вами понимаем, что оформление тех или иных грузов невозможно без участия таможенников. И невозможно, скажем, провоз фур, больших фур, без таможенного оформления, через таможню. Это вообще нонсенс. Или если бы таможенники этого не знали. Поэтому прекращение этих практик - это и есть главная задача.

Господин Даниил, извините, исправьте меня, если это не так. Моя логика: вы говорите - вот теперь надо отказаться от коррупции. Получается, что те, кто был до него, или от коррупции не отказывались, или вы говорите, мы все это понимаем, или не понимали это. Если они от коррупции не отказывались, то это уже статья, и не одна. Если они это понимали, и знали все эти схемы, и никак на них не реагировали, то это тоже статья, но возможно несколько иная. Тогда с ваши слов получается, что все предыдущие руководители таможни должны получить сроки. А настоящий, если он не справится через некоторое время, то он тоже должен получить срок.

ДГ: Смотрите, это с ваших слов. Вы расширили, возможно, несколько гротескно мой тезис, но, бесспорно, или человек не понимает, он не на своем месте, или человек участвует в каком-то преступлении, он не то что не на своем месте, он вообще не в том месте, где он должен быть, скажем так. И это очевидный факт, что мы, к сожалению, не справились с задачей преодолеть коррупцию на таможне. У нас есть достижения в финансовой сфере, и достаточно много достижений и в противодействии злоупотреблениям с НДС, и нелегальное горючее, и акциз с алкоголя и табака. Там у нас достижения есть. Здесь, к сожалению, достижений нет. И главная проблема - это бесспорно Министерство финансов, которое занимается таможней, и те люди, которые возглавляли таможню до этого.

Вот я, собственно, хочу спросить - то место, может быть, проклято? Ну что идет не так, реально?

ДГ: Смотрите, я объясню.

Ну хорошие же люди. Максим Нефьодов, хороший же человек, правда? Хвалили его так. Пошел на таможню - провал. Затем что, а ну, давайте уменьшим немного поступления с таможни - опять мимо. Что, может быть место проклято?

ДГ: Я объясню. Это система, система коррупционная система, которая формировалась десятилетиями, причем укреплялась десятилетиями. Ее труднее преодолеть, чем другие проявления коррупционных преступных деяний в финансовой сфере.

Думаю, легче ее возглавить.

ДГ: Да, ну, наверное, возглавить еще легче. Но мы не принимаем такой выход. И, собственно говоря, почему и люди так быстро там меняются. Итак, система сопротивляется. И мы, вы не сомневайтесь в том, что мы уладим это, мы все равно победим ту систему, которая есть коррупционная.

Когда?

ДГ: Смотрите, мы уже должны были бы это сделать, это очевидные вещи.

Это очевидно.

ДГ: Да, но я думаю, что если новый глава Таможенной службы, он будет на своем месте, то от коррупционных практик он может отказаться за несколько месяцев.

Мы сейчас можем давать новость, собственно, что на таможне под руководством Павла Рябикина коррупция исчезнет через несколько месяцев. Правильно? Говорит Данил Гетманцев.

ДГ: Это мое ожидание.

Или исчезнет господин Рябикин с таможни. Слушайте, ну уже хочется поставить точку, потому что это уже реально невозможно бесконечно говорить одно и то же. Или же измените название, или разгоните, или место измените. Ну что-то надо с этим делать.

ДГ: Я с вами согласен абсолютно, и мы делаем, вы же видите.

Чем вам помочь, господин Даниил?

ДГ: Вы же видите, что у нас нулевая толерантность даже не к проявлениям коррупции, а к тем людям, которым не удается преодолеть эту коррупцию.

А как вы это видите?

ДГ: Они потому и меняются. Эти люди так и меняются.

Хотели вас спросить, вы же все знаете о деньгах, господин Гетманцев. А вот такая частая смена людей на руководящих должностях, она влияет на то, что они будут иметь большую пенсию? Вот по полгода человек поработал, он пенсию затем большую получит?

ДГ: Это повлияет на его пенсионный стаж, обязательно. Но я не готов вам сейчас сказать, насколько. Я не думаю, что существенно.

Вы понимаете, о чем я? Вот заменят людей для того, чтобы большую пенсию имели.

ДГ: На пенсию влияет размер вознаграждения, которое получает человек.

А я о чем. Там не по 15 тысяч гривен.

ДГ: Там больше, и это вознаграждение, оно будет влиять на пенсию. Но если мы говорим об общем пенсионном стаже и полгода, то я думаю, что это не те цифры, которые могли бы оказать большое влияние.

Мы проверим, будьте уверены. Мы зафиксируем и то, что вы сейчас сказали, что ...

ДГ: Вы меня пугаете. То вы делали новости, то вы сейчас уже зафиксируете.

Во-первых, мы уже дали в новости. Поэтому и зафиксировали. Именно поэтому вы к нам и приходите, потому что знаете, что в этой студии, Украина 24, если уж вы что-то сказали, то мы уже держим вас и за слово, и другие части тела для того, чтобы слово выполняли.

ДГ: Правильно, правильно.

В Украине продолжили режим чрезвычайной ситуации до конца года. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании правительства. Все из-за стремительного распространения COVID-19, ведь за последние несколько недель эпидемическая ситуация в стране значительно ухудшилась. Напомню, режим чрезвычайной ситуации установили в марте текущего года из-за пандемии коронавируса. Поэтому что такое режим чрезвычайной ситуации - давайте посмотрим...

Как это повлияет на нашу с вами жизнь, или в принципе никак, кроме того, что еще больше масок надо втолкнуть в карман? Знаете, как раньше находил в кармане деньги с весны, то теперь ты находишь маску использованную.

ДГ: Ситуация такая, как есть. Вы видите, что карантин продолжается, и вы видите статистику ежедневно. К сожалению, мы видим все больше и больше цифры. И это, безусловно, нас беспокоит. Карантин просто продолжается до конца года, это абсолютно мотивированое, нормальное решение правительства. Будут ли дополнительные какие-то меры приняты, это вопрос баланса, это вопрос баланса соблюдения прав граждан и возможностей реализации этих прав, с одной стороны. С другой стороны - возможности противодействия болезни. Кабинет министров, Министерство здравоохранения ежедневно находят этот баланс и делают ревизию этого баланса в пользу общества, в пользу государства.

Давайте еще дополним информацию. Алгоритм начисления субсидий для населения с нового года не изменится. Об этом в эфире Украине 24 рассказал заместитель министра соцполитики Украины Виталий Музыченко. Изменения предусмотрены только при проверке информации о субсидианте...

Итак, механизм проверки несколько меняется, как я понял. Если вы можете нам сказать, кто теперь не получит субсидии, или это просто оттачивания того механизма, который существовал раньше? Вообще, есть причины для того, чтобы переживать тем, кто сейчас получает субсидии, они их скоро получат?

ДГ: Абсолютно нет таких причин. Я вам хочу привести простую статистику. Если мы возьмем с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года, и сравним количество семей, пользующихся субсидиями, то в 2019 году было два миллиона 300 тыс., сейчас же это два миллиона 900 тыс. То есть, это количество, оно увеличивается и будет увеличиваться в будущем, потому что к сезону отопительному, как правило...

Потому газ дорожает?

ДГ: Как правило, увеличивается это количество. Но по проверке, абсолютно правильно сказал сейчас коллега, речь идет о проверке, сверке с разными данными различных реестров. С данными различных реестров. У нас раньше что было? Это, кстати, касается не только субсидий, это касается любых социальных выплат. У нас были такие случаи, когда годами получались пенсии людьми, которые умерли. Или, например, те же субсидии, если человек в разных регионах Украины имеет недвижимость, он получал по несколько раз на разную недвижимость, хотя это богатый человек. И против этого, против таких злоупотреблений направлены эти проверки. Это не приход в квартиры, это не проверки, что происходит в квартирах. Это исключительно аналитическая работа по сопоставлению государственных реестров.

Слушайте, может, мы дойдем до того, если все реестры объединить в одну базу, в одну историю, то люди не будут ходить за одной справкой по пяти местам?

ДГ: А, кстати, этим Кабинет министров занимается. Если я не ошибаюсь, эта программа называется "Трембита", они объединяют все реестры в один, это так и есть.

Собственно, сейчас Минцифры сообщил, что сегодня Кабмин онлайн отказался от бумаг. Что это означает, знаете?

ДГ: Это то же самое, что сделала Верховная Рада еще до этого.

Но у вас там куча бумаг. Вы говорите, что отказались, а на самом деле нет, я слежу за вами.

ДГ: Как это? Я отказался, лично? У меня нет никакого другого выхода, потому что нам раздали планшеты теперь, и вся почта у нас приходит в электронном виде.

Вы это сейчас зря сказали. Люди думали до этого, что вы на листочках пишете. А теперь - им еще и планшеты купили?

ДГ: Планшеты купили, это правда. Однако мы сэкономили огромные деньги на кипах бумаги, которые я раньше расписывал каждый день.

А давно эта история идет, цифровизации? Сегодня заявили, что будут ее увеличивать.

ДГ: Возможно, Кабмин сегодня, а у нас в начале года еще.

Еще несколько дней назад я был в Фонде социальной защиты с пачкой бумаг, и должен принести туда еще одну пачку бумаг для того, чтобы мне выдали другую пачку бумаг, и я потом им пачку бумаг еще занес.

ДГ: У нас есть амбициозная очень цель, у правительства, и у Федорова Михаила, о том, чтобы в сентябре следующего года государство вообще отказалась от любого бумажного общения с людьми, все общение перешло в электронную форму, если человек, конечно, не хочет другого. В сентябре следующего года, это было на презентации цифровой нашей программы "Дія". Это совершенно классные вещи, это то, что происходит и то, что делает наша Минцифра, фактически это больше гораздо, чем делают нам из Европы.

Господин Даниил, я с вами не спорю. На сегодняшний день минимальная зарплата - пять тысяч гривен, в следующем году ее планировали повысить, сначала до шести, потом до шести с половиной, причем до шести - уже в январе 2021 года. Впрочем, пока в парламенте не уверены, точнее господин Данил Гетманцев выступил спикером этой идеи, средств не хватит, и некоторые депутаты предлагали повышение отложить до конца года следующего. Не будет расти минималка - не будет расти и средняя зарплата. Сегодня она составляет почти 11, 5 тыс. гривен. Больше всего получают в столице - почти 17, меньше всего - на Буковине, 9 тыс. гривен. Это данные Госкомстата. Впрочем, как мы услышали от наших экспертов и сограждан, эти цифры значительно завышены. Доход у людей более 15 тыс. встречается совсем редко.

Приобщаем к нашему эфиру советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко. Олег, приветствуем вас в нашем эфире.

ОУ: Добрый вечер.

Итак, средняя зарплата, минимальная зарплата. А от этого действительно украинцы будут получать больше или меньше, как вы это прогнозируете?

ОУ: Ну, естественно, если у тебя будет рост экономики, а ожидание такое, что в следующем году украинская экономика должна будет вырасти, вы видели в первоначальном проекте бюджета поданного в Верховную Раду – 4,5% роста, уровень инфляции порядка 7%. Это означает, что как минимум корректировка должна произойти на уровень инфляции, а как максимум – на уровень инфляции плюс на так называемый реальный рост. То есть, мы должны видеть рост доходов населения на уровне, скажем, 10-11-12% в следующем году. Это вполне закономерно. Но также совершеннейшая правда, что когда речь идет по поводу минимальной заработной платы и увеличения минимальной заработной платы, то Даниил прав, речь идет о том, что у тебя увеличивается чек для государства, если речь идет о государственных структурах, о том, что относится к государственной собственности, про, например, заработные платы учителей, врачей, всех, кто работает в государственном секторе. Но тоже правда, что, когда мы говорим по поводу частного сектора, то увеличение минимальной заработной платы дает возможность для таких экономик, которые относятся к группе высокотенизированных экономик, дает возможность бороться с тенью. К слову сказать, это дебат не только который ведется сейчас в Украине, он ведется и в других странах. И вы видели, что во время последних дебатов Байдена и Трампа, они как раз тоже поднимали вопрос, связанный с минимальной заработной платой. И Трамп высказывался довольно категорично по поводу того, что нет, не стоит сейчас увеличивать минимальную заработную плату сразу везде, может быть, стоит думать по поводу отдельных штатов. В то же время Байден парировал, что это необходимо сделать и у него была своя аргументация. Но вот аргументация, которая есть в Офисе президента, у президента лично, это то, что увеличение минимальной заработной платы однозначно назрело, минимальная заработная плата в государственном секторе – это оплата, которую мы должны отдать за более качественные услуги государственные. А заработная плата минимальная, которая должна быть увеличена в частном секторе, это борьба, если хотите, с теневым сектором экономики, который у нас достаточно высокий.

Господин Олег, вы говорите, что да, зарплату нужно повышать дважды. То, что говорит Гетманцев - да, нужно зарплату повышать, но неоткуда. Как оно мне выглядит ...

ДГ: Я так не говорю. Я хочу уточнить этот вопрос, потому что он очень важен. Я не говорил о том, что на повышение минимальной зарплаты нет денег, и поэтому ее не надо поднимать. Я говорил о том, что повышение минимальной зарплаты, оно влияет на инфляцию, и влияет на бизнес, так как облагает бизнес дополнительными налогами. И, наверное, если бы мы отложили повышение до 6500 на полгода, то это влияние не было бы таким сильным, как оно есть сейчас. Поэтому я просто предложил обсудить этот вопрос. И я считаю, что его действительно стоит обсудить.

А вы знаете, господин Олег, я к чему, доформулирую свой вопрос: мне кажется, что в принципе вся страна понимает, и не только наша, но и все страны мира, денег, в конце концов, у нас нет. Но господину Гетманцеву хватает или смелости, или из него делают жертвенного агнца, если помните, для того, чтобы он артикулировал именно эту мысль, и все камни, как о кассовых аппаратах, на него полетели. Условно говоря, вот Гетманцев со своим комитетом в Верховной Раде - это плохо, а то, что говорят в Офисе президента - это к добру.

ДГ: Я делаю то, что я обязан делать, то, что я должен делать. И на самом деле я понимаю прекрасно последствия, я понимаю прекрасно критику, я понимаю прекрасно, что все правильные вещи, которые мы делаем, а мы делаем только правильные вещи в комитете, у нас самый результативный комитет, и мы сделали такие реформы, которые не делались десятилетиями в нашей стране. Я понимаю, что они вызывают сопротивление, я понимаю, что они вызывают противодействие тени. Я понимаю, что то, что мы делаем, оно не нравится дельцам, оно не нравится коррупционерам. Но какой у меня еще выход? Нет другого выхода у нас, у тех людей, которые подписываются под этими инициативами.

Господин Олег, господин Даниил. Именно потому, что делает комитет, или кто-то еще что-то делает в нашей стране такое, что вы говорите, ожидается экономический рост, и украинцы, если я правильно, не выдергиваю сейчас из контекста вашу цитату о том, что украинцы будут получать на 10% больше. Должны, по крайней мере.

ОУ: Я соглашусь абсолютно точно с господином Гетманцевым по поводу его экономической логики. Понятно, что, когда ты находишься в условиях дефицита государственного бюджета, а в следующем году бюджет дефицитный, и это очевидно. И я понимаю, что он будет находиться в пределах 5-6% ВВП. То все равно это достаточно высокий дефицит государственного бюджета. Поэтому логика Даниила о том, что необходимо экономить, где возможно, в том числе и на возможных повышениях, она абсолютно нормальная экономическая логика. Но другой вопрос, опять-таки, какую задачу ты решаешь. Решаешь задачу детенизации экономики – тогда стратегия может быть одна, другая задача, когда ты пытаешься стимулировать, например, экономический рост за счет увеличения доходов населения. Вот увеличение доходов населения – это один из компонентов ВВП и это тоже может стимулировать рост. Но это вопрос более профессиональный, точно не для такой несколько минутной дискуссии. Но тоже я определенно в поддержку господина Гетманцева скажу, что комитет, которым он руководит, и руководит, насколько я понимаю, достаточно успешно, он действительно один из наиболее эффективных комитетов. Плюс все-таки не забывайте, что они настолько важны, и не так комитет, как таковой, а то, чем они занимаются, с той точки зрения, что мы говорим с вами о доходной части государственного бюджета. И гораздо легче распределять доходы, гораздо сложнее обеспечить эти доходы. И вот от связанной и правильной позиции, которая должна быть в этом комитете, а найти ее, наверное, не так-то легко, потому что речь идет о поиске компромиссов…

Именно этим занимаемся и мы в этой студии. Олег, спасибо за то, что присоединились.

ОУ: Спасибо.

Советник президента по экономическим вопросам с нами был на связи. А почему я говорю, что и мы этим пытаемся заниматься, потому что сейчас был такой комплиментарный обмен положительными такими вещами.

ДГ: Мы же с одной команды.

А нам придется теперь балансировать. ... Третий день подряд падает гривня. На сегодняшний день НБУ установил официальный курс на уровне 28 гривен 36 копеек за доллар, а это еще на три копейки выше по сравнению с днем предыдущим. ... Господин Даниил, вопрос здесь будет видимо логический и простой: что будет дальше с гривней и правда ли, что мы приближаемся к 30 или куда мы идем? Я имею в виду гривню.

ДГ: Я не буду говорить ни одной цифры, это может повлиять. Есть такое понятие, как ожидания и валютные ожидания, они влияют так же на курс. На них я точно не буду влиять. Я скажу единственные вещи, понятные для всех - то, что сегодня мы имеем такие показатели макрофинансовые нашей финансовой системы, не дают никаких оснований для значительных колебаний гривны. То, что мы видим, это незначительная волатильность, незначительные колебания, с которыми справится Национальный банк путем покупки гривны на валютном рынке, то есть, валютных интервенций. И, собственно говоря, это абсолютно нормальные вещи, нормальный процесс. Мы имеем с вами до сих пор положительный платежный баланс, положительный баланс платежного счета. Мы имеем с вами беспрецедентно большие золотовалютные запасы Национального банка, мы имеем с вами очень умеренную, несмотря на коронакризис, за это надо поблагодарить команду Национального банка, инфляцию. Беспрецедентно низкую инфляцию. Поэтому никаких оснований для того, чтобы мы с вами имели какие-то значительные колебания курса, мы не имеем, и надо успокоить людей, и каждый раз не поднимать бурю в стакане.

Тогда давайте скажем об этом - не надо волноваться, не надо паниковать, не сдавайте доллары, я не знаю, не покупайте доллары.

ДГ: Не сдавайте доллары, не покупайте доллары. У нас, по крайней мере, в перспективе краткосрочной, то есть на полгода, никаких оснований для каких-то быстрых колебаний нет.

Господин Даниил, зрители интересуются, мне тоже интересно, сколько у вас при себе сейчас денег?

ДГ: При себе? Тысячи две, наверное. Я зарплату недавно получил депутатскую.

Не хвастайтесь, поскольку у нас только на следующей неделе. Даниил Гетманцев был нашим гостем в этой студии. Спасибо, что пришли, приходите еще.