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"Россия продолжает лелеять надежду": Алексей Резников о плане РФ насчет Украины и Запада "Почти по всем пунктам Парижа идет выполнение Минских соглашений"

В студии программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" - вице-премьер-министр Украины, министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

Программа была в эфире 26.10. Чтобы посмотреть видео программы, перейдите в конец интервью.

Наталья Влащенко: Здравствуйте, Алексей. Я вас очень долго ждала. Знаете, социология нам всегда дает, что вопросы мира и Донбасса - вопрос номер один для абсолютного большинства людей. Как вы считаете, а почему эти вопросы фактически не попали в опрос, который предложил президент людям во время выборов?

Алексей Резников: Мне кажется, что ответ на вопрос, хотят ли украинцы мира, очевиден и не было никакого смысла ставить этот вопрос.

НВ: Можно было поставить об амнистии, о том, каким может быть мир и тому подобное.

АР: На мой взгляд, два вопроса из пяти касались достижения мира на Донбассе. Это вопрос, связанный с возможностью ввода специального экономического режима. И второе - это вопрос Будапештского меморандума, как одной из площадок, участники которой могли бы присоединиться сегодня в интересах Украины к переговорам, связанным как с Донбассом, так и с Крымом. Поэтому как раз из пяти вопросов два точно касались этого вопроса.

НВ: Мы еще с вами об этом поговорим, но начну все же с события - выборы. Итак, выборы. Ровно треть пришла на выборы, немного больше, чем нам говорят, 30% - 35-36, где-то так. Сейчас наши зрители увидят диаграмму, сколько набрали разные партии. А у вас я хочу спросить о том, с чего я начала сегодня: как вы думаете, как вы лично относитесь к тому, что... Разные цифры называют, но говорят, что общая одна – 500 тысяч человек на украинских территориях Донбасса не имели возможности голосовать. Якобы, из-за безопасности, которую не могли обеспечить.

АР: Я думаю, что эта цифра преувеличена. Не 500 тысяч, а меньше.

НВ: А сколько, Алексей?

АР: Если мы говорим о некоторых отдельных населенных пунктах, непосредственно граничащих с линией соприкосновения, где, соответственно, на сегодня не было принято решение парламентом о проведении местных выборов. Но как только там изменится ситуация, там можно будет провести дополнительные выборы. Это не драматическая ситуация, потому что она, опять же, не влияет на всеукраинский контекст.

НВ: Я понимаю. Все же, хочу повторить вопрос. Сколько, по вашей информации, людей не имели возможности голосовать?

АР: Я не могу назвать точную цифру.

НВ: Это же ваш профиль. Ну, примерно. Вы же знаете, сколько там людей проживает?

АР: Я думаю, что цифра не 500 тысяч, я думаю, что значительно меньше.

НВ: Сколько? 300, 400?

АР: Я думаю, меньше 300 тысяч.

НВ: Меньше 300 тысяч? Сколько, 200?

АР: Сейчас мы будем гадать на той гуще...

НВ: Вы же знаете, сколько там людей проживает, вы же не можете не знать.

АР: Я знаю, сколько людей проживает. Я вам скажу больше, я знаю даже, сколько людей проживают как внутренне перемещенные лица, почти по каждой области. Но сегодня это в том числе мигрирующий показатель. Например, 1 млн 500 тыс. украинцев сегодня считаются внутренне перемещенными лицами, поскольку они зарегистрированы в соответствующем реестре. Но, по некоторым данным, постоянно проживают на контролируемой территории миллион. 500 тысяч официально зарегистрированных ВПЛ на самом деле временно проживают на временно оккупированных территориях. И в зависимости от ограничений, связанных с пересечением КПВВ, они не пересекают, но они зарегистрированы по всей территории Украины.

НВ: Значит, все же 500 тысяч?

АР: Они не зарегистрированы в Донецкой или Луганской области. Они зарегистрированы и в Херсоне, и в Киеве, и в Харькове, и так далее. Но зарегистрированы, и вернулись на временно оккупированные территории, и там остались на период карантина. Поэтому сегодня адекватно и точно цифру в 500 тысяч называть, на мой взгляд, неуместно.

НВ: Хотя бы примерно вы должны знать, сколько этих людей. Вы согласны с тем, что они не голосуют, что их конституционные права нарушены?

АР: Нет, я считаю, что вообще все, кто имеет право голосовать, должны иметь такое право, если оно не подвергает на другие риски. Поэтому, конечно, для меня абсолютно является печальным факт, что кто-то был ограничен в своем праве голосовать. Но я бы хотел с позитивом смотреть все-таки на те вещи. Первое: за шесть лет войны, которая идет с 2014 года, граждане Украины, которые являются внутренне перемещенными лицами, получили право голоса на местных выборах. Ранее этого права у них не было. Давайте об этом говорить, давайте сравнивать с прошлыми выборами, в 2015 году, например, когда проходили местные выборы. Они не имели возможности голосовать на местных выборах, потому что было ожидание, что они вернутся назад и будут голосовать в Горловке, в Донецке или Луганске.

НВ: Это прекрасно, что они получили, наконец, здесь возможность голосовать. Но, все же, люди, которые работают, ходят на работу, водят детей в школу - почему, в конце концов, они не могут голосовать?

АР: Вы меня спрашиваете, почему...

НВ: Если бы вы были народным депутатом, вы бы голосовали «за» или «против» этого решения?

АР: Я бы голосовал, исходя из соображений безопасности. И, скорее всего, я бы голосовал за то, чтобы в тех населенных пунктах, которые сегодня являются опасными, я бы тоже согласился с тем, что это право временно должно быть ограничено.

НВ: Там же полиция и армия, нет?

АР: Так же полиция и армия сегодня занимаются вопросами войны, а не вопросом мирного обеспечения избирательного процесса. Я хочу вам напомнить, что, когда Украина приглашает, как и любая цивилизованная страна, БДИЧ ОБСЕ для мониторинга выборов, она дает гарантию безопасности миссии ОБСЕ. Так вот, дать гарантии безопасности всем наблюдателям мы не смогли на тех территориях. Поэтому и называется - место проведения Операции объединенных сил, потому что там особый режим. Там КПВВ, там режим опасен. В Хорватии, которая 25 лет забыла, как произошла война, в 2019 году погиб человек, подорвавшись на мине. В 2019 году в Хорватии.

НВ: Я понимаю.

АР: Представьте себе, что происходит там. Поэтому гарантировать безопасность людей во время избирательного процесса и наблюдателей у Украины официально не было бы такой возможности.

НВ: Хорошо. Давайте поговорим с вами о вопросах войны и мира, которые так интересуют людей. Давайте, короткое видео, а потом я вам задам вопрос. ...Итак, "это наши территории и они должны вернуться", оккупированные территории Донецка и Луганщины. Скажите, как вы сегодня представляете, как один из хедлайнеров этого процесса, каким должен быть мирный план? Потому что сейчас многие говорят, и даже вопрос так ставил президент, о том, что Минские договоренности не могут быть выполнены в том виде, в котором они подписаны, а значит, нужно вернуться к Будапештскому меморандуму. Я правильно понимаю?

АР: Нет, не совсем так. Будапештский меморандум и Минские соглашения - это совершенно разные вещи.

НВ: Понятно.

АР: Будапештский меморандум дает возможность привлечения наших стратегических партнеров такого уровня и калибра как Соединенные Штаты, Великобритания, к переговорам, связанным с собеседованием с Российской Федерацией. Потому что мы сегодня... Ни для кого не секрет и нет сомнения, что именно Российская Федерация начала агрессию в 2014 году против Украины путем захвата Крыма, а затем продолжение частично путем захвата части территории Донбасса. Кстати, добавлю к словам президента Зеленского - у нас только в войне на Донбассе, по официальным данным, погибло 14 тысяч граждан Украины. Только то, что мы можем установить. Плюс люди, которые сегодня считаются без вести пропавшими.

НВ: Алексей, давайте шаг за шагом...

АР: Поэтому, когда мы говорим, что Минские соглашения были написаны в 2014 году из расчета, что они будут завершены в 2015 году 31 декабря, они уже не выполнены. Уже не выполнен вопрос безопасности. Но сегодня, точнее завтра, 27 числа, будет ровно три месяца, с 27 июля, когда начал работать режим прекращения огня, режим тишины. Такого беспрецедентного, длинного коридора прекращения огня и режима тишины, когда не погиб и не ранен украинский военный, не было за шесть лет.

НВ: Один человек у нас погиб все же.

АР: Это очень важный момент.

НВ: И все-таки, можно будет ставить конкретные вопросы по Минским соглашениям?

АР: Я вам конкретно отвечаю: для того, чтобы Минск состоялся, надо сначала решить вопросы безопасности. Вопросы безопасности, о которых говорят даже участники нормандского формата, сначала - режим тишины, далее - остальное. Но, если Минск невозможно выполнить на 100%, а я точно вам скажу, что его невозможно выполнить, хотя бы потому, что сначала должна быть взята под контроль граница, а затем проведение местных выборов, а в Минске написано наоборот...

НВ: Это и обсуждают.

АР: Речь идет о возможности и необходимости модернизации.

НВ: Алексей, я вас прошу, давайте здесь немного остановимся. У нас есть по поводу Минских соглашений в обществе очень большие разночтения, и есть цугцванг юридический. С одной стороны, нам говорят, мы говорим, и президент говорит о том, что мы не можем выполнить Минские соглашения, так как в пунктах 8-11 расписан план, сначала действительно проводятся выборы, а затем отводятся военные формирования. А с другой стороны, нам наши западные партнеры говорят: если вы не хотите выполнять Минские договоренности, тогда Россия на нас начинает давить, чтобы мы сняли санкции. Если вы их подписали - выполняйте.

АР: Нам наши западные партнеры не говорят, что мы не хотим выполнять Минск. Наши западные партнеры говорят следующее...

НВ: Что его нужно выполнять.

АР: Нет, западные партнеры говорят следующее, абсолютно откровенно: как вы отработаете вместе, две противоборствующие стороны, мы в том вам будем помогать. Это на сегодняшний день. Единственное, что важно, говорят западные партнеры, мы не будем снимать санкции не только связанные с Минском, потому что санкции были в первую очередь введены из-за Крыма. А также из-за МН-17, поэтому не надо говорить, что невыполнение Минских соглашений снимут санкции.

НВ: Мы можем выполнить Минские соглашения, или не можем?

АР: Выполнить Минские соглашения на 100% - невозможно.

НВ: Если выполнить Минские соглашения невозможно, неважно, на 100% или на 90, или на 80, почему президент Зеленский не заявит об этом, не артикулирует публично отказ от Минских?

АР: Потому что отказываться от Минска в одностороннем порядке - это самоубийство. Этого делать нельзя. Потому что это политико-дипломатические договоренности четырех стран: Германии, Франции, Украины и России. И лидеры нормандского формата встретились 9 декабря год назад, в Париже, и договорились об определенных вещах, которые можно выполнить, можно выполнить, продемонстрировав, что Минск может жить.

НВ: Например? Кроме прекращения огня, еще что можно выполнить?

АР: Разведение в трех местах - произошло. Продолжение нескольких этапов обмена, освобождение взаимное удерживаемых лиц - произошло. Открытие двух новых КПВВ, которые носят гуманитарный характер. 10 ноября мы будем готовы открыть параллельно, одновременно в Золотом и в Счастье, Луганской области, два новых КПВВ. Я лично за это отвечаю, за открытие с украинской стороны, подконтрольной правительству, двух хабов. И я надеюсь, что оккупационные режимы с той стороны так же завершат свои инфраструктурные работы. А режим прекращения огня мы с вами уже обсудили. Нахождение новых и обсуждение локаций по гуманитарному разминированию. Мы сегодня почти достигли согласия - 19 новых локаций, о разминировании, их обсуждение завершено в группе безопасности, осталось просто об этом договориться. Более того, еще четыре локации, где может произойти разведение войск без риска, без потерь обороноспособности украинских позиций, также обсуждены, их координаты определены, осталось только договориться. То есть почти по всем пунктам. Почти по всем пунктам Парижа идет выполнение Минских соглашений. Если политическая воля у Российской Федерации останется на то, что они на самом деле готовы выйти из Донбасса, Минск можно выполнить. И нет никакой проблемы сесть на уровне лидеров нормандского формата и посмотреть Минск. Честно сказать: вот здесь он работает, здесь он может сработать, здесь он никогда не сработает. Давайте в спокойном режиме сделаем эту ревизию и перепишем.

НВ: Вы же сейчас являетесь хедлайнером процесса Минска. Как вы считаете, Россия готова к тому, чтобы пересмотреть пункты 8-11?

АР: Надо не так ставить вопрос. Готовы ли они пересмотреть пункт, или не готовы. Они будут готовы к переписи хоть всех 100%, если будут понимать, что ситуация изменилась и позиция и Германии, и Франции, Соединенных Штатов, Великобритании на стороне Украины является для них столь очевидной, что им просто не выгодна эта война.

НВ: А сейчас она им неочевидна?

АР: Сегодня они продолжают лелеять надежду, что они обвинят Украину якобы в нарушении Минских соглашений, и якобы потому европейские страны, которые не хотели бы воевать, а хотели бы торговать, начали бы двигать консенсус европейского общества и, возможно, снимут режим санкций. Возможно, после выборов в Соединенных Штатах что-то изменится по отношению к Украине и к России, и больше будет симпатии в пользу Российской Федерации. Но я думаю, что здесь они глубоко ошибаются, потому что есть такая философия deep state, глубинного государства, Соединенных Штатов. Я убежден, что ничего плохого не произойдет.

НВ: Алексей, как вы считаете, то, что мы потеряли Крым, что мы не воевали, что мы не сопротивлялись в Крыму, что мы фактически не оказывали сопротивление в Славянске, выпустили Гиркина, и так далее, это было не без помощи наших западных партнеров? Ведь господин Турчинов и все остальные говорят, что Обама их уговаривал просто не стрелять, и так далее. За все эти годы ничего такого наши западные партнеры, кроме санкций, не сделали для того, чтобы мы могли вернуть свою территорию. Должны ли мы, в принципе, смотреть, что думает Запад по этому поводу, если очень активной позиции нет?

АР: Во-первых, у меня, к сожалению, как и у любого из нас, есть профессиональная деформация, и у меня все-таки не прокурорский наклон, а адвокатский. Я не люблю кого-то обвинять. Трудно себе представить, в каком сложном положении было политическое руководство Украины в 2014 году. Я им не завидую. Поэтому они принимали те решения, которые они были вынуждены принимать тогда.

НВ: Я говорю о западных партнерах наших.

АР: Обвинять я бы никого не хотел. Это не в моих правилах. Но я убежден, что мы в первую очередь должны делать свое, и тогда с нами будут считаться и нас будут уважать. Такой опыт продемонстрировали мне хорваты во время моей командировки к ним, я изучал опыт Хорватии. До тех пор, пока хорваты не начали вести себя так, как они считают в интересах своей страны, с ними тоже сначала не очень считались. Выражали обеспокоенность, волнение и тому подобное. Помогать реально начало сообщество международное с того момента, когда хорваты продемонстрировали полностью готовность и военным способом освобождать оккупированные территории. И отсюда, с этого момента, начался и мандат Совета безопасности ООН, и введение переходной администрации, и миротворческие силы, и все остальное.

НВ: Намек поняла. Мы готовы, наша армия готова военным способом освобождать территорию Востока и Крыма?

АР: Я бы очень внимательно смотрел на события, происходящие в Нагорном Карабахе. 30 лет длился замороженный частично конфликт. 30 лет, кстати, на Минской площадке происходили переговорные процедуры, в том числе с участием международных партнеров в ОБСЕ. 30 лет гибли ребята из армянской и азербайджанской стороны. Прошло 30 лет, технологии изменились. Сегодня мы с вами наблюдаем события, которые происходят в Нагорном Карабахе. Знаете, у меня есть личные ощущения, я ездил изучать опыт в Хорватии. Следующий мой план - командировка в Соединенное Королевство, изучать опыт переговоров, чем завершились взаимодействия в том числе с Северной Ирландией. Но у меня есть такое четкое понимание, что после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе, это будет моя следующая командировка - изучать опыт Нагорного Карабаха.

НВ: Господин Алексей, я не о командировке вас спросила. Я спросила, готова ли наша армия военным способом освобождать оккупированные территории?

АР: Наталья, я вам ответил так, как я ответил.

НВ: Все, понятно. Тогда честно говорите, я не могу пока ответить на этот вопрос. Смотрите, президент Зеленский 16 июня 2019 года сказал следующее: "Мы будем разрабатывать большую программу восстановления Донбасса. Сейчас мы будем срочно изучать вопрос жилья переселенцев. И 20 июня 2019 года добавил, мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем". А где можно увидеть эту программу?

АР: Первое: я вам рекомендую воспользоваться возможностью и посмотреть на сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, который, кстати заблокирован генеральной прокуратурой и Роскомнадзором Российской Федерации, им не нравится, какую правду мы пишем на сайте.

НВ: Он заблокирован на территории России.

АР: Да. Но там чётко есть, на сайте опубликована концепция, которая проходит сегодня в центральных органах исполнительной власти...

НВ: Концепция - это же не программа.

АР: Вы дослушайте. Концепция, которую мы сегодня согласовываем, и она будет утверждена правительством, как раз по экономическому восстановлению подконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей. После этого будет писаться ряд законопроектов, которые будут внесены в парламент. И после того, как они будут проголосованы, мы будем с вами видеть не просто программу, а четкий правовой ландшафт, который регулирует территории приоритетного развития, который даст этот толчок прежде всего восстановления способности общин вдоль линии соприкосновения. А это 420 километров. И, в принципе, вся территория Донецкой и Луганской областей, плюс сейчас обсуждаем Херсонскую область в том числе, граничащей с админграницей Автономной Республики Крым и городом Севастополь. Поэтому на сегодня есть две составляющие - правовая и экономическая. Экономическая - это дать возможность всем территориям, которые почувствовали дыхание войны, на восстановление и на запуск. И эта модель потом сможет быть мультиплицирована соответственно на деоккупированные территории после того, как это произойдет. Правовой ландшафт, который будет сегодня вырисовываться, - это вопрос переходного периода.

НВ: Очень много людей, которые нас сейчас смотрят, не знают, что такое правовой ландшафт. Но они хотят понимать, когда будет жилье у переселенцев.

АР: У вас тогда, извините, при всем моем уважении лично к вам, есть немного путаница - жилье для переселенцев и восстановление Донбасса. Это совершенно разные вещи. Повторяю: полтора миллиона населения Украины, которые являются внутренне перемещенными лицами, разъехались по всей Украине. 150 тысяч проживает в Харьковской области, 150 тысяч, официально зарегистрированы, проживают в городе Киеве, 400 тысяч проживает...

НВ: Я вам еще раз прочитаю цитату президента...

АР: Госпожа Наталья, вы мне цитируете ситуацию по состоянию на 2019 год. А я вам даю информацию по состоянию на 2020 год, на почти ноябрь месяц. Ситуация изменилась, поэтому еще раз, вы же не знаете, поэтому дослушайте. Восстановление Донбасса и жилье для переселенца - это две совершенно разные вещи. Сегодня 25 млн евро мы получили от немецкого правительства, которое позволяет приобретать жилье. И сегодня решается, в каких именно областях необходимо обеспечить внутренне перемещенные лица. Есть люди, которые уже имеют это жилье, являются социально защищенными, являются не защищенными. В городе Мариуполе строится несколько домов, а в Ровенской области всего три тысячи внутренне перемещенных лиц.

НВ: Я так поняла, президент поставил эти фразы рядом. Он считает предоставление жилья для переселенцев частью программы восстановления Донбасса: "Мы будем разрабатывать большую программу восстановления Донбасса, сейчас мы будем срочно изучать вопрос жилья переселенцев".

АР: Госпожа Наталья, вот еще раз, вы живете прошлым, а я вам предлагаю жить будущим.

НВ: Я хочу у вас спросить, сколько на эту минуту уже дали, за последние два года - квартир переселенцам? У вас есть такие цифры?

АР: Еще раз повторяю: не путайте, пожалуйста, две вещи - восстановление Донбасса и обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц. Ваше толкование фразы президента Зеленского в 2019 году сегодня нерелевантное. Услышьте меня, пожалуйста. Восстановление Донбасса - говорится о разрушенных территориях, где были заводы и фабрики. Восстановление Донбасса - это вопрос экологии, затопленных шахт. Вы знаете, что в 60-х годах в шахте Юнком был ядерный взрыв сделан? Вы знаете, что она была оставлена ​​в сухой капсуле и там должна откачиваться вода на постоянной основе.

НВ: Алексей, речь идет о восстановлении жизни людей, потерявших...

АР: А вы знаете, что радиационная вода поступает в питьевой слой. Вот восстановление Донбасса.

НВ: Понимаю.

АР: Построение жилья для внутренне перемещенных лиц, госпожа Наталья, это вопрос другой, который надо рассматривать. Поэтому на сегодня...

НВ: У людей также разрушена жизнь. И сегодня восстановление Донбасса - это помощь им.

АР: По решению правительства выделяется 300 тысяч гривен каждому жителю Донбасса, а именно - Луганской и Донецкой областей, чье жилье разрушено полностью. Ему компенсируется, в качестве компенсации за утраченное имущество 300 тысяч гривен, которые позволяют им начать решать свои жилищные проблемы. Эти деньги выделены сегодня в размере 20 млн гривен, это первый транш, который в качестве субвенции направляется на...

НВ: 300 тысяч гривен - это 10 тысяч долларов примерно, чуть больше.

АР: Это 10 тысяч евро, да.

НВ: А какое жилье можно купить за 10 тысяч евро?

АР: Вот вы меня не слушаете или не хотите слушать. Я повторяю: это сумма компенсации за факт, просто за факт утраченного имущества. Это не значит, что это компенсация за непосредственно конкретные квадратные метры. Но за 10 тысяч евро сегодня вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской области абсолютно легко возможно обеспечить свое временное жилье. Я это лично проверил. И сегодня люди обращаются в соответствующие созданные комиссии для получения этих средств. Вопрос восстановления с точки зрения каждого квадратного метра, это следующий этап, который сегодня прописывается.

НВ: Сколько людей уже получили эти компенсации?

АР: Это решение было проголосовано буквально полтора месяца назад, пока комиссии отрабатывают, поэтому отчет будет у нас в следующем месяце.

НВ: Еще неизвестно, я поняла.

АР: Да.

НВ: Свободная экономическая зона на Донбассе, о которой был один из вопросов опроса. Почему во время опроса, как говорится, еще нет конкретных результатов, не поддержали именно этот вопрос? Все остальные поддержали. Можно ли считать релевантным, как вы говорите, ответ на этот вопрос, если, скажем, на выборы пришли 30-35% людей?

АР: Я очень люблю анализировать, почему люди ответили "да" или "нет" на какие-то вопросы, которые проводят социологические исследования. На мой взгляд, именно формулировка была не совсем корректно написана. Я бы с авторами этого опроса поспорил. Потому что свободные экономические зоны имеют негативную коннотацию в украинском обществе и в экспортной среде, начиная с 90-х годов, когда первая свободная экономическая зона "Сиваш" была сделана, в 96 году, затем была "Трускавец", а затем была "Славутич". Связанные с этим определенные негативные последствия, в том числе злоупотребление с торговлей алкоголем, табаком и тому подобное. Сделки были. И поэтому свободная экономическая зона носит негативную коннотацию. Кстати, наши международные партнеры тоже не любят, когда мы пытаемся сделать где-то свободные экономические зоны. Если бы иначе сформулирован был немного вопрос, например, территории приоритетного развития, о которых я говорю, возможно, была бы немного другая статистика, кто не знает. Поэтому еще раз повторяю: общество, не разбираясь, зачем это надо делать, просто отреагировало на отрицательный, в их понимании, термин «свободные экономические зоны».

НВ: А зачем вопросы задавать обществу, если оно не может разобраться в этом вопросе?

АР: Это вопрос не ко мне, это касается авторов опроса, наверное.

НВ: Понятно.

Полный текст интервью появится в ближайшее время.