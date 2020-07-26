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"На 2021 год ставим амбициозную задачу": Марина Лазебная о планах повышения пенсий "Уже сегодня средняя пенсия в стране выросла на 400 гривен"

В студии программы "Украина вечером" на телеканале "Украина 24" - министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Программа была в эфире 24.07. Чтобы посмотреть видео программы, перейдите в конец интервью.

Марина Лазебная, министр социальной политики вместе с нами. Приветствуем вас.

Я зашла на ваш сайт, на страничку в Facebook, и посмотрела, что люди пишут. Ну, что я вам хочу сказать: то, что вам дописывают в Facebook, и то, что дописывают наши зрители, в основном совпадает. Людей примерно интересует одно и то же. О пенсии – больше всего. Вы делаете статистику, кстати, каких вопросов больше всего?

МЛ: Я вам больше скажу. Когда я шла к вам на эфир, я также зашла на Facebook и посмотрела, какие вопросы волнуют людей. Я вам хочу сказать, что ты не можешь быть министром социальной политики, или ты не можешь работать в социальной сфере, если тебя не волнует то, что волнует людей. И я готова ответить на вопросы людей, которые были у вас в Facebook. Я видела, что моя команда им тоже отвечала, что мы берем в работу некоторые обращения. Если вы увидели, это там сразу есть: некоторые вопросы...

И давайте объясним зрителям, что у вас в Facebook есть опция "мы передаем этот вопрос на рассмотрение нашим специалистам". Сколько времени вам понадобится, чтобы ответить?

МЛ: Во-первых, сегодня пятница... Я вам хочу сказать, что около недели мы рассматриваем, если надо выяснить все ситуации, которые есть у человека. Потому что люди из Украины, нам надо связаться с управлением социальной защиты, нам надо какие-то вещи посмотреть по нашим реестрам. То есть, мы...

Неделя?

МЛ: Да. Это я вам в среднем говорю.

У нас придется отвечать чуть быстрее, вы же понимаете.

МЛ: Конечно.

Давайте о пенсии. Средняя пенсия в Украине может вырасти вдвое. Об этом заявили в Минсоцполитики. Все благодаря тому, что вводят двухуровневую пенсионную систему. Сделать это планируют в следующем году. Сейчас граждане Украины получают только солидарную пенсию - ее выплачивают из денег, которые перечисляют предприятия и работники в Пенсионный фонд. На будущее мы должны получать еще и накопительную. По расчетам правительства, если заработает эта двухуровневая система, пенсия будет не менее 40% от официальной зарплаты. Больше всего будут получать те, кто с первого дня на работе и начнет такие накопления.

Госпожа Марина, что на самом деле нам дописывают - и об индексации пенсий, и дописывают, будет ли она, ведь сомневаются. Видимо из-за задержки, которая состоялась осенью, весной, я извиняюсь.

МЛ: Знаете, когда пришло наше правительство, то первые наши шаги и решения, если следили, были направлены именно к людям пенсионного возраста. У нас была трехмерная программа повышения пенсий. Первое, что мы сделали, мы доплатили по 500 гривен к пенсиям людям старше 80 лет. Второе - мы выплатили - более 10 млн человек получили, не только пенсионеры, но и люди, получающие государственную социальную помощь, но эта помощь и пенсия меньше пяти тысяч гривен - мы дали по тысяче гривен. И третий наш шаг - индексация пенсий на 11%. Среднее повышение было где-то 260 гривен. И, собственно, я уже могу сказать об определенных результатах этой программы повышения: у нас сегодня пенсия в стране средняя выросла на 400 гривен.

Но все равно, 260 гривен повышения, вы же понимаете, что это не очень.

МЛ: Я знаю, что многие люди недовольны теми размерами повышения, которые состоялись. Некоторые пенсионеры у нас не подпадают под индексацию пенсий. Мы разобрались, почему так произошло. Сделали такой закон в 2017 году... в котором убрали ежегодную дату индексации - 1 марта. То есть много нюансов, которые нам сковывали руки. Когда мы пришли, то пенсионеров, которые получали, вдумайтесь - до двух тысяч гривен, было почти четыре миллиона. Это 36% всех пенсионеров - до двух тысяч гривен. Это очень мало. Сегодня, после всех наших повышений, размер пенсий... Мы два миллиона из этих людей уже вывели за этот порог. Я не хочу сказать, что это большое достижение. Это первые шаги. На следующий год мы перед собой ставим такую амбициозную задачу... В нее, конечно, нужно будет вложить финансовый ресурс. И мы над этим сегодня работаем: чтобы и Пенсионный фонд наполнялся, и государственный бюджет был способен помочь сделать программы по повышению пенсий. И мы уже видим, что следующая программа по повышению пенсий будет в 2021 году. Если будет повышена минимальная заработная плата, то у нас в январе, например, она составит шесть тысяч гривен. Это означает, что для людей, которым 65 лет, и у мужчины 35 лет стажа, а у женщины – 30, минимальная пенсионная выплата составит 2400 гривен. Если зарплата минимальная будет повышена с июля, то эти параметры будут - 2600. Кроме того, мы будем делать индексацию, и я буду предлагать, уже об этом говорю на правительстве и премьер-министру, что это должно быть в марте. Люди привыкли к этой дате, мы должны повысить им пенсии. И самое главное - мы сегодня с Министерством финансов в правительстве ведем расчеты по повышению прожиточного минимума. Знаете, этот год... Мы пришли - и бюджет был сформирован, и COVID, то есть мы не могли очень много сделать, исходя из тех ресурсов. Впрочем, прожиточный (минимум - ред.) вырос в течение этого года на 8%, пенсию мы повысили, индексацию пенсий на 11%. И я точно знаю, что в следующем году такого не будет. Мы максимально быстрыми темпами хотим повысить прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

Вы сами сейчас меня заставляете спросить вас. Во-первых, когда мы называем проценты, давайте будем откровенны - проценты звучат значительно лучше, чем реальные суммы.

МЛ: Давайте.

Но, когда мы говорим, что такого не будет и будет повышаться лучше, и на 2021 год у вас грандиозные планы, я хочу, чтобы сбылось ... У меня вопрос простой: где брать деньги? Игорного бизнеса мало.

МЛ: Будем брать деньги... Во-первых, у нас есть уже подсчитан, примерно, фонд оплаты труда на следующий год, мы знаем Единый социальный взнос. Там у нас будут, примерно, поступления где-то до 15, до 13 млрд. И, кроме того, я напомню, что сегодня государственный бюджет финансирует пенсии военнослужащим, пенсии чернобыльцам. Все надбавки и повышения к минимальному размеру финансирует государственный бюджет. И эти расчеты у нас есть. ...Обязательно поможет Пенсионному фонду осуществить все наши планы.

Мы позвонили Павлу Розенко, вице-премьер-министру Украины 2016-2019 гг., и он сейчас с нами по скайпу на связи. Господин Павел, добрый день.

ПР: Добрый день.

Господин Павел, у нас в студии Марина Лазебная, министр социальной политики, и она говорит, что из закона 2017 года, поправьте меня, если это не так, убрали дату индексации - 1 марта. Вы говорили, что это в ваше время такие правила были разработаны. Есть эта дата, или нет этой даты? И почему убрали, если нет?

ПР: Давайте говорить откровенно. Это же вопрос не к Марине Лазебной, потому что она не работала в том правительстве, который не провел индексацию пенсий с 1 марта 2020 года. И именно предыдущее правительство Гончарука, предыдущее правительство Владимира Зеленского не предусмотрело средства в государственном бюджете на 2020 год. Поэтому фактически не было возможности проиндексировать пенсии, сделать осовременивание пенсий с 1 марта 2020 года. Можно долго спорить на счет того, есть дата, или нет даты - ежегодной индексации пенсий. Если в прошлом году это было 1 марта, то очевидно, можно говорить, что и в этом году надо было бы провести индексацию пенсий 1 марта. Но сам факт, что предыдущее правительство этого не сделало, действующее правительство с двухмесячной задержкой это сделало. Вопрос уже, наверное, не о прошлом, а вопрос - надо думать о том, что будет сделано в будущем, в этом, в следующем году. И тут меня очень беспокоит вопрос, и это, опять не претензия к нынешнему министру. Я понимаю, насколько ей сегодня трудно, потому что она пришла на самом деле в разгромленное Министерство социальной политики, с которого был выведен целый ряд функций. И когда мы говорим о пенсии, мы же прекрасно понимаем, что пенсия - это производная, это следующий шаг после заработных плат, занятости населения. Как сегодня министру социальной политики перед нами говорить в эфире о будущем пенсионной системы, когда предыдущее правительство Гончарука вывело функции занятости, заработной платы, формирования заработной платы, рынка труда из Министерства социальной политики и перевело его в Министерство экономики, разорвав цикл вообще социальной политики.

Господин Павел, я правильно сейчас понимаю, что вы, в принципе, абсолютно поддерживаете все то, что сказала госпожа Марина? Вопросов никаких нет, все делают чиновники правильно? А вопрос только в том, чтобы вернуть опции, функции снова в Министерство соцполитики, и решается это все единственным документом, и тогда все будут получать приличную пенсию, не менее 3300 гривен, я понимаю правильно?

МЛ: Это средняя на сегодня.

Но есть 1678, и нам люди дописывают, просто тысячи сообщений о том, сколько они получают. Сейчас мы об этом также будем говорить. Я понимаю, вопрос только в документе и возвращении функций?

ПР: Я не могу комментировать то, чего я не слышал. Я включился буквально на 30 последних секунд Марины. И поэтому я, честно говоря, не знаю, о чем вы говорили, я не знаю, что поддерживать, что нет. Я говорю о том, что мы, если думаем категориями действительно будущего, не просто будущего года, а будущих поколений пенсионеров, то в Министерство социальной политики надо возвращать функцию прогнозирования пенсионной системы и пенсионной реформы в целом. И это не только деньги. Это действительно стратегия развития пенсионной системы, которая связана на детенизации, на росте заработных плат...

Сколько действий нужно сделать? Принять документ - это одно действие, разработать документ - это второе действие. Сколько надо действий сделать?

ПР: Я думаю, во-первых, нужна политическая воля. Во-вторых, надо уметь признавать свои ошибки и то, что было сделано год назад, когда было разгромлено на самом деле Министерство социальной политики. Надо признать, прежде всего, президенту Украины, что это была ошибка...

Госпожа Марина, так у вас разгромленное министерство сейчас? Я слышу, что у вас разгромленное министерство, но вы излучаете олимпийское спокойствие в этой ситуации, благородство и счастье, и не похоже, что у вас разгромлено.

МЛ: Нет, смотрите. Павел Валерьевич... Я, во-первых, его очень хорошо знаю - мы с ним вместе работали, и вообще, это для меня человек, который является специалистом в социальной политике. Что говорит Павел Валерьевич... Он говорит очень простую вещь, что основой или стержнем социальной политики является занятость и работа людей. И так было всегда. То есть когда человек имеет работу – он имеет пенсию, он имеет защиту от различных видов безработицы, больничные. Это все идет от работы. Когда все было в одном министерстве - можно было планировать. И тогда четко министерство знало, что вот эти категории людей в системе помощи, это надо сделать. Если это неработающие трудоспособные - им надо обеспечить поддержкой и работой.

Сейчас это просто вопрос раскоординации?

МЛ: Нет, сейчас этот вопрос разделен между двумя министерствами.

И они не могут договориться?

МЛ: Мы можем договориться, но мы постоянно должны коммуницировать, обмениваться письмами. Понимаете, когда оно в одном министерстве - это стержень. Занятость была стержнем социальной политики. Это правда. Мы сегодня общаемся, мы делаем все для того, чтобы знать те цифры, знать, как помочь людям. Мы предоставляем постоянно Министерству экономики наши данные, потому что мы знаем, какой контингент людей - неработающих трудоспособных, получающих помощь, малообеспеченные - нуждается в работе. Для них нужны активные программы занятости. А это уже должно разрабатывать Министерство экономики в сотрудничестве с работодателями, с профсоюзами. Кстати, социальный диалог также передан в Министерство экономики.

Госпожа Марина, господин Павел, у нас есть телефонный звонок, у нас есть вызывающий абонент. Алло, добрый вечер, как вас зовут, и говорите.

- Добрый вечер. Меня зовут Ирина, я из Белой Церкви. Мне 60 лет. И мой вопрос: я проработала 30 лет. Из них 20 лет я работала учителем украинского языка и литературы. Затем была частным предпринимателем. И оказывается, что я заработала на сегодня пенсию 1734 гривни. А минимальная сейчас - 1712. Как это объяснить?

Понятно, спасибо за звонок.

МЛ: Я могу сказать. У женщины, я так понимаю, нет 30 лет стажа.

Есть, она сказала - 30 лет.

МЛ: Около 30, она сказала. Еще ее нет 60. Сегодня, если женщина ушла на пенсию, то надо 27. Из-за малых заработных плат, но имея такой стаж, человек получает пенсию в размере прожиточного минимума для лиц, утративших...

Она была физическим лицом-предпринимателем.

МЛ: Да, они же платят взносы в минимальном размере, и это, конечно, влияет на размер пенсии.

У всех ФЛП будет такая пенсия маленькая?

МЛ: Смотрите, в ФЛП есть два примера: или он платит больше, высчитывает сам доход и сам платит в увеличенном размере взносы, или он платит взносы, которые рассчитываются от минимальной заработной платы. То есть 18-20% от минимальной зарплаты. Как правило, все физические лица-предприниматели платят взносы в минимальном размере. Есть такая проблема. Но это, опять же, проблема того, что пенсионная система не дает людям перспективного - что надо платить больше, потому что ты будешь получать больше. Многое было с 2004 года - когда была построена нормальная страховая система, когда платил и человек, и работодатель за него, когда такие были принципы, когда за каждый сверхнормативный стаж были другие расчеты. Сейчас таких стимулирующих вещей нет.

Сверхнормативный стаж - вообще стыд и срам. Давайте будем честными - 17 гривен за каждый год переработки.

МЛ: Для Ирины я хочу сказать, именно для таких людей, у которых есть стаж, маленькие заработные платы, Министерство социальной политики разработало проект закона. Но мы не будем ждать проект закона. Мы также делаем проект постановления - все на следующий год. Мы будем повышать. Ирина еще получит повышение, оно незначительное. Как я и говорила, на этот год не очень большие темпы роста прожиточного минимума были заложены. Но на следующий год мы попробуем сделать повышение именно для таких людей.

Сколько? 1742 гривни человек получает.

МЛ: Мы хотели бы сделать так, чтобы, например, в июле...

Через год?

МЛ: Прожиточный (минимум - ред.) увеличивается дважды в год - в июле и в декабре, государственный бюджет...

Мы сейчас об июле этого года, который завершается?

МЛ: Нет, об июле этого года все, этот бюджет уже есть, и он уже спрогнозирован.

Через год?

МЛ: На следующий год мы бы хотели сделать прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, 2100 гривен. То есть не 1769 гривен, что будет на декабрь, прожиточный, а увеличен более чем на 300 гривен. Но это наши прогнозные расчеты. Я почему так говорю, потому что я очень хочу и хочу доказать всем, что это необходимо делать. Потому что нельзя так, как Ирина... не дать им надежду на то, что все-таки пенсия будет повышаться.

Кроме надежды, еще нужно дать денег.

МЛ: Мы над этим также работаем, поверьте мне, я не просто говорю.

Господин Павел, вам есть что добавить?

ПР: Не слышал вопрос, потому что плохо слышно. Я могу отреагировать и понять, о чем речь шла, просто повторю еще одну функцию. Чтобы все наши сограждане понимали четко, сегодня в формуле расчета пенсии есть две основные величины: одна - трудовой стаж, а вторая, не менее важная, - размер заработной платы, из которой были уплачены страховые взносы. И поэтому, когда люди говорят о том, что вот у меня большой стаж, а маленькая пенсия, это означает лишь одно, что человек работал на мизерной заработной плате. Да, он мог пропахать 35-40-50 годков, но, исходя из скудной заработной платы, которая раньше была... В Советском Союзе люди, которые работали в колхозах, на трудоднях еще работали, понимаете. И это не вина власти, они получают маленькие пенсии сегодня, потому что они когда-то работали на трудоднях. Но вопрос нужно решать. Это один из проблемных вопросов пенсионной реформы 2017 года, который не был тогда урегулирован именно для людей, имеющих полный страховой стаж, которые выходили на пенсию с мизерных заработных плат. Это надо, безусловно, учитывать.

МЛ: Мы попробуем это урегулировать.

Понятно. Спасибо вам, господин Павел, за включение.

Госпожа Марина, вы говорите, что вы пытаетесь это решить?

МЛ: Да, это у нас уже есть в законопроекте. Мы его разрабатываем, мы его будем вносить уже после парламентских каникул. У нас сейчас есть время, мы считаем.

У нас есть телефонный звонок.

- Добрый вечер. Лидия. Вопрос: у меня 38 лет стажа. 20 лет из них я проработала на шахте, на тяжелой работе. У меня была не маленькая зарплата, а получаю 2200. Добавили за июль месяц одну гривню и 31 копейку. Что это за добавка?

Понятно. Спасибо за вопрос. Госпожа Марина?

МЛ: Знаете, для меня этот вопрос, надо здесь разобраться. Потому что на самом деле, у нас по закону о шахтерском труде и вообще по спискам, если этот человек... Тут надо разобраться. Если этот человек был, ему пенсия назначалась. У нас есть список 1 и список 2 - на вредных условиях труда, там не может быть таких пенсий. Мне кажется, нам нужно с ним поработать. Или пусть скажет...

Госпожа Лида, пожалуйста, оставьте свои координаты обязательно, чтобы могли разобраться. Это может быть индивидуальный случай и госпожа Марина Лазебная может решить ваш вопрос. Вы потом позвоните, поблагодарите. Редакторам, пожалуйста, я очень прошу - возьмите телефон госпожи Лидии. Госпожа Марина, ваши слова дальше.

МЛ: Надо разбираться. Потому что, в принципе, закон о шахтерском труде, список один-два... там есть нюансы. Возможно, надо человеку перейти на общеобязательное... нам надо разобраться в этом вопросе, потому что 38 лет стажа, и если еще человек работал в шахте... То есть это какая-то вредная была работа, нам надо посчитать. Возможно, у нее не было необходимого стажа для того, чтобы была назначена пенсия по закону о престижности шахтерского труда. Надо разобраться.

Госпожа Марина, о том, что вы говорили и презентовали вот буквально несколько часов назад. Фактически, вы презентовали, как помогать людям. И у вас там есть, как помогать малообеспеченным семьям. И все у вас хорошо звучит, очень хороший документ о том, что будет упрощена система помощи малообеспеченным семьям, и будет упрощена система предоставления услуг, и она автоматизирована, вся помощь будет назначаться автоматически. Пока все правильно говорю, перевожу?

МЛ: Да.

Что мне не понятно, что такое "стимулирующие механизмы для выхода малообеспеченной семьи из бедности"? Это что?

МЛ: Я начну с главного, о том, что был принят закон 2 июня, либо 2 июля, это не важно. И во исполнение этого закона правительство на последнем своем заседании приняло постановление, которым было изменено несколько вещей. Первое: это новый порядок назначения помощи малообеспеченным семьям.

Что изменится?

МЛ: Что там изменяется. Главное в этом документе, это то, что там изменяется помощь семьям, будет повышаться помощь семьям, в которых есть дети. Потому что бюджетом увеличивается уровень обеспечения для этих детей. Будет, не как раньше было - 115%, а 130% прожиточного минимума на каждого ребенка.

Сколько это в рублях?

МЛ: Мы насчитали, что на 20% будет увеличена помощь малообеспеченным, государственная социальная помощь семье, у которой есть хотя бы двое детей. То есть чем больше детей, тем больше будет помощи. Но есть условие для назначения этой помощи, это также определено законом. Неработающие трудоспособные лица, которые есть в этой помощи...

Оба?

МЛ: Оба, это если мать и отец - безработные. Мы говорим безработные. Мы должны их стимулировать выйти из бедности.

Как?

МЛ: Я говорю, как. Это первое. Но здесь важно мне сказать, что не все лица будут идти на работу. Если мама ухаживает за ребенком до трех лет, она может быть.

Она остается, ухаживает?

МЛ: Да. Если ребенку дали заключение ВКК, нужен уход - до шести лет. Если есть в семье инвалид первая-вторая группа. Если есть редкие дети, которым не установлена ​​инвалидность, эти вещи - неработающие трудоспособные - мы признаем, надо особый уход. Эти люди - неработающие трудоспособные, это очень важно, они будут оставаться в этой системе помощи. Когда есть родители безработные, им дается определенный стимулирующий выход: мы говорим - шесть месяцев мы тебе назначаем эту помощь. Через шесть месяцев ты должен идти на работу, мать или отец, для этого у тебя есть центр занятости, который должен тебе предоставить эту работу. Если ты устроишься в этот шестимесячный срок, то твой доход, твоя зарплата будет учтена. Мы предлагаем и в дальнейшем оставаться в этой системе помощи.

А где мы возьмем столько денег? Это классно, это действительно прекрасно.

МЛ: Средства на помощь есть. Вопрос только в том, что людей надо стимулировать. Помощь должна предоставляться тем, кто в ней нуждается. Потому что это ее эффективность и адресность. Помощь же платится из государственного бюджета, это оплачивают плательщики. Если человеку трудно, он не может работать по каким-то причинам - ему помогает государство. Если родители вдвоем дома, не работают и сидят на пособии - это также проблема государства. Государство должно побудить к работе. И этот закон определяет стимулирование двумя путями: трудоустройся в шестимесячный срок, и тогда мы еще можем учесть тебе неполный твой доход, и ты будешь в системе и в дальнейшем...

Будет продолжать помощь получать?

МЛ: Да. Второй наш механизм, но он заработает только со следующего года, - мы будем стимулировать этих людей, предоставлять им возможность открывать собственное дело, предпринимательское.

А где вы возьмете столько денег, спросил Алексей. Я спрошу иначе: где вы возьмете столько работы для людей? А если это село?

МЛ: Именно для этого и будет. Когда-то был проект, и я им занималась, который назывался "Рука помощи". Он был в трех регионах и, собственно, этот пилотный проект стал прототипом, то есть его результаты стали основой для закона, который я сейчас вам комментирую. Так вот, в том проекте малообеспеченных - у нас 270 человек стали предпринимателями. И что интересно, с ними сегодня на связи министерство, управление социальной защиты. Это была только Львовская, Харьковская и Полтавская области. Люди до сих пор работают, пережили карантин и занимаются своим делом. Но мы им дали какую помощь - мы им купили оборудование для бизнеса. Это работает. Мы это попробовали и будем внедрять в следующем году. Это для сельской местности, прежде всего. Мы понимаем, что с работой есть проблемы.

С работой есть проблемы. За полгода человек не смог найти работу, такое было и так будет. Имею реальную историю. Мои близкие друзья: она работает делопроизводителем-секретарем, не нужны ее услуги, он - повар, нет работы.

МЛ: Такие индивидуальные вопросы должны решаться и местными властями, и центрами занятости. Потому что надо стимулировать, надо создавать рабочие места. Для этого есть и система занятости, и служба занятости. Я тоже хорошо знаю этот вопрос. Они хорошо понимают, когда есть необходимость. То есть, надо понять - потребность в рабочей силе должна соответствовать предложению. То есть должны быть вакансии, должны быть рабочие места. Не может быть перекоса. Если нет работы - должны быть новые рабочие места, создаваться в совете, общины. Это комплекс вопросов, и над этим надо работать. Людей никто не оставит, особенно если там дети, они будут получать помощь. Но будут смотреть объективные причины пребывания людей в системе. Это важно, поймите, это очень важно.

Конечно. А кто определяет? Вот, вы говорите - там предоставили оборудования, а в другом случае, видимо, человек нуждается в чем-то другом.

МЛ: Вот этим занимаются центры занятости.

В каждом индивидуальном случае?

МЛ: Да. Видите, мы функционально разорваны с министерством в этом вопросе, но здесь, этот вопрос нас объединит.

Вы знаете, мы территориально разорваны с нашей службой новостей, но ментально и эмоционально - мы всегда на волне свежих новостей...

Возвращаемся в прямой эфир, вы смотрите телеканал Украина 24. Марина Лазебная, министр социальной политики вместе с нами в этой студии. И наш эфир продолжается. Мы попросили столичных пенсионеров ответить, на что им хватает пенсий и какие выплаты они считают достаточными...

Госпожа Марина, ваша реакция. Слышали, на что хватает людям и что они...

МЛ: Я должна сказать главное: почему нет средств - потому что у нас в стране 13 млн работающих и 11,3 млн пенсионеров. И это один к одному. Для того чтобы сделать такие пенсии, как хотят люди, и я такие хочу, чтобы они у них были, надо чтобы было не один к одному, а чтобы было 2,5 к 1. Чтобы два с половиной работника платили взносы на одного пенсионера. И тогда были бы пенсии увеличены в два раза. Конечно, когда я пришла и анализировала, что происходило, например, за 10 лет, как рос ВВП, как росла зарплата, и как росли пенсии... Честно скажу - у меня болело сердце, потому что мне показалось, что все в этой стране делалось за счет пенсионеров. То есть расходы - в два раза, расходы из государственного бюджета в четыре раза росли, зарплата - в шесть раз, а расходы Пенсионного фонда - только в два раза. Нельзя так - за счет пенсионеров. Мы будем делать все возможные шаги для того, чтобы выровнять эту ситуацию и повысить. Еще хочу сказать относительно зарплаты в 10 тысяч и о коэффициенте замещения. Для людей, возможно, это не понятно, но на самом деле это очень важный для нас показатель, для государства, для власти. Это тот показатель, на который рассчитывает человек, когда уходит на пенсию от своей зарплаты. Когда-то он даже был 59%, 50, 60 Сейчас он 28, ну, 30%. Если зарплата 10 тысяч, то пенсия 30% - это 3000 гривен.

Я где-то слышал, что европейский норматив, кажется, не ниже 40%, да?

МЛ: Да, есть конвенция Международной организации труда, и она устанавливает 40%. Но там для супругов, если женщина никогда не работала, есть свои нюансы.

Это минимально?

МЛ: Это минимальный стандарт пенсионного обеспечения.

А у нас 28?

МЛ: Сейчас - 28. И, собственно, сегодня Министерство социальной политики говорит и делает все для того, чтобы побудить, привлечь внимание к необходимости внедрения накопительной пенсионной системы. Почему? Потому что солидарная система, она зависима от демографии. Людей старше пенсионного возраста больше, чем тех, которые рождаются, которые работают. И накопительная система - она ​​может сбалансировать, и тогда, конечно, мы можем выйти на другой уровень коэффициента обеспечения на пенсии, тогда уже может быть 40 и более. Поэтому накопительная система необходима, прежде всего, для молодых людей.

У нас очень много вопросов, касающихся непосредственно начисления пенсий и конкретных жизненных историй. Но есть история, которая касается санаторно-курортного лечения. Дописывает нам Наталья, Житомирская область, мама погибшего в АТО. Каждый год, пишет Наталья, им предлагают санаторно-курортное лечение в области. Подскажите, можно ли заменить деньгами, куда обращаться? Я добавлю, а как вообще с путевками в этом году?

МЛ: У нас в бюджете, в социальном бюджете Министерства социальной политики, есть средства на санаторно-курортное лечение для определенных категорий лиц: там и чернобыльцы, и дети погибших, там определенная программа. Но почему она была приостановлена ​​- потому что в стране был объявлен карантин, были ограничительные меры. И сейчас мы рассматриваем такую ​​возможность, потому что средства есть. Мы даже все постановления необходимые приняли для того, чтобы это сделать для людей. Сейчас выйдет постановление, которое новый адаптивный карантин введет. Там будет четыре зоны, и мы будем рассматривать вопрос о возобновлении санаторно-курортного лечения. Что касается компенсации, денежной компенсации, когда предлагают путевку, а человек не хочет ехать по каким-то причинам, - мы сейчас рассматриваем этот вопрос. Мы формируем бюджет на следующий год и смотрим, как бы эти программы лучше сделать и оптимизировать. Поэтому мы рассматриваем и этот вариант.

Действительно, много вопросов относительно матерей, и матерей, которые сами остаются со своим ребенком. Например, Светлана нам пишет: спросите об одиноких матерях, как это - их приравнять к малообеспеченным, никогда такого не было, что за власть?

МЛ: Эти вопросы сейчас относятся к Министерству социальной политики, мы общаемся. И эти все вопросы связаны с тем законом, о котором я говорила, где совершенствуются принципы предоставления почти всех видов государственных социальных пособий, которые рассчитываются от дохода семьи. Одинокая мама, женщина, воспитывающая ребенка, ее помощь также рассчитывается от дохода семьи. Но были унифицированы правила. И действительно, эти правила теперь и для малообеспеченной семьи, и для этой категории людей. Я могу только успокоить в одном случае: надо смотреть индивидуально на каждый случай - до трех лет, до шести, о том, что я говорила, какие-то определенные позиции... никто ничего не будет приостанавливать и забирать. Кроме того, мы понимали, что людям всегда нужно давать переходный период. Нельзя на людей, как холодный душ, сваливать какие-то новые программы и говорить «так надо». Мы сделали переходный период - это два месяца. Мы будем работать с этими людьми. Именно люди, если они сейчас меня слышат, могут позвонить, обратиться в свои органы социальной защиты. Там предоставят им квалифицированное разъяснение, что можно сделать в этот двухмесячный переходный период, чтобы для людей не было шока.

Спрашивает нас, не подписался автор: до 30 лет стажа не хватило два месяца, даже меньше. Можно ли засчитать это как 30 лет?

МЛ: На самом деле нельзя так сделать, потому что есть четкие параметры и четкая формула, страховой стаж - это тот период, за который были уплачены страховые взносы.

Услышали. Нет, нельзя, к сожалению.

МЛ: Таких льготных условий... Какие-то, возможно, там есть бывшие программы, они засчитываются. Но...

Есть у нас телефонный звонок еще один. Алло, добрый вечер.

- Алло, добрый вечер. Галина, из Дубно, Ровенская область. Недавно господин Гройсман был в студии, и постоянно господин Рева в студии у вас. И они все...

Сейчас Марина Лазебная в студии. У вас есть к госпоже Марине вопрос?

- Чтобы они осовременили пенсию. Скажите, пожалуйста, почему коэффициент именно при расчете пенсии был 1,35, а уменьшили до единицы?

Спасибо за вопрос, за звонок. Пожалуйста, госпожа Марина.

МЛ: Почему уменьшили до единички? Потому что не было когда-то, определенный период, средств, и народные депутаты приняли такое решение. То есть вы понимаете, каждый сверхнормативный стаж за определенный год, происходило некоторое повышение.

А обратно возвращаться будет?

МЛ: Назад возвращаться, к сожалению, нет. Но мы готовим, еще раз хочу подчеркнуть для этой женщины, что мы готовим законопроект. Люди, которые вышли на пенсию до 2000 года, где были маленькие заработные платы, не виноваты в том, что были маленькие заработные платы, и они имеют большой размер, большой стаж. Мы для них будем предлагать двухсоставную формулу для того, чтобы повысить, хоть так компенсировать, и повысить им пенсии.

Давайте услышим, еще у нас вызывающий абонент. Добрый вечер вам.

- Зовут меня Михаил, я со Львова. Я хочу сказать: у меня жена - инвалид второй группы, операцию имела на почке. Она перенесла два инфаркта. Теперь перевели на инвалидную пенсию - 2100 грн. Как прожить сейчас? Я тоже перенес инфаркт, проработал 41 год и 11 месяцев, перенес один инфаркт и инсульт. У меня 3045 гривен. Сейчас очень тяжело прожить на эти деньги, на лекарства все идут. А хочу заплатить и не хватает вообще ни на что.

Что делать людям, спрашивает господин Михаил со Львова, госпожа Марина? И этих историй - миллионы.

МЛ: Да, это сложная история. Когда больной человек, и инвалидность, и когда пенсионер. То есть такая семья, я вижу, что там небольшие доходы. На самом деле, 2100 - это минимальная выплата, которую наше правительство... там меньше было, «дотяжки» делали, эти 100 гривен предоставляли. Делали все возможное, чтобы повысить. Сейчас мы будем повышать, но это будет в следующем году, к сожалению. Я бы хотела спросить, и, возможно, господину Михаилу посоветовать, или я это сделаю, если мы контактами обменяемся. Если там сложность, или нужна помощь от социальных работников, от социальной защиты - мы направим туда людей, которые помогут. У нас есть социальные работники, у нас эта система работает, и там помогут тем, чем можно. Какие услуги, какие-то вещи базовые, необходимые семье, когда они в почтенном возрасте.

Давайте двигаться дальше, потому что вопросов есть много. Мама - инвалид второй группы, 64,5 года. Пенсия по возрасту - 1705 гривен. Трудовой стаж 20 лет. Какая пенсия больше и есть ли резон переходить с одной на другую?

МЛ: Чтобы определиться, на какую пенсию, на какой вид пенсии перейти, это общая проблема. Люди, возможно, даже не знают, что, если им пенсия рассчитана по какому-то специальному закону, то у них есть такое право - прийти в Пенсионный фонд, и там автоматически пересчитают... и перейти на другой вид пенсии, которая, возможно, будет больше. Это будет уже выбор этого человека. Но для этого надо обратиться в Пенсионный фонд, конечно.

Что делать людям, которые удерживают членов семьи, которые являются недееспособными или пожилого возраста родственников. И им за это какая-то помощь, видимо, нужна и есть?

МЛ: Есть, компенсация.

Расскажите, сколько она сейчас и планируется здесь какое-то определенное повышение.

МЛ: Мы сейчас готовим проект постановления. У нас будет такие две базовые вещи - по уходу за людьми. Мы называем это в соответствии с законом о социальных услугах, одна - когда родственники ухаживают, а вторая - когда это делают профессиональные представители таких социальных услуг. И, я думаю, что через две недели мы скажем, так как сейчас еще дорабатываем этот проект постановления. Он унормирует все эти вопросы по выплатам людям, которые ухаживают за нуждающимися в этом людьми.

Будут ли повышать в этом году сумму выплат при рождении ребенка?

МЛ: В этом году уже нет, потому что бюджет уже был посчитан в прошлом году, и сегодня он уже расписан. И на следующий год мы все программы просматриваем. Учитывая то, что у нас плохая демография, то это было бы неплохо, в принципе, сделать.

У нас есть телефонный звонок.

- У меня такой вопрос. Я хотела узнать, почему нам начисляют пенсию с 40% от зарплаты, почему нашим вельможам насчитывают 90% от зарплаты? Почему мы можем прожить, прожиточный минимум до 2000 для нас, а у них другой прожиточный минимум? Когда перестанут делить так людей, когда пропасть эту прекратят? Ни в одной стране мира нет такой пропасти, людей так делить - на хороших и плохих. Они, благодаря нам, участникам войны, тем ветеранам труда жируют сейчас. Когда будет справедливость?

МЛ: Правильный вопрос, и всегда он так стоял. Потому что людей очень возмущало, почему у государственных служащих всегда были специальные программы пенсионного обеспечения.

Специальная пенсия.

МЛ: Да. Но этого уже сегодня нет. Как вы знаете, сегодня уже государственные служащие идут по общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Конечно, те, что ушли когда-то, они имеют это право. А для следующих государственных служащих это право уже убрали. Конечно, есть специальные программы. Они у судей, они у прокуроров, они у военнослужащих. Собственно, у военнослужащих - нет. Но я понимаю тех людей, которые возмущаются тем, что должны быть все равны, и в пенсионном обеспечении, пожалуй, тоже.

Госпожа Марина, нам поступают сообщения о работающих пенсионерах-учителях. Спрашивает Валентина: морально ли увольнять работающих пенсионеров-учителей. Дело в том, что заместитель министра финансов в одном из интервью, кажется, изданию Главком, сказал, что количество учеников уменьшается, а количество учителей остается таким же, поэтому надо оптимизировать сеть. И некоторые медиа трактовали это именно так - что надо сокращать учителей-пенсионеров. Это правильная трактовка, будет такое или нет?

МЛ: Нет, точно такого... Вы от меня такого не услышите, потому что я считаю, что сегодня все работающие люди... Во-первых, это их право. Во-вторых, человек если имеет хорошее здоровье, воодушевление, и если там еще квалификация, опыт - то почему бы и нет. И я вам больше скажу, чем больше у нас работающих, тем лучше для нас, для украинцев, для всех. Я не думаю, что так надо ставить вопрос, что надо увольняться и если почтенный возраст, то надо идти на пенсию.

То есть, не будет такой программы?

МЛ: Нет, у нас этого нет, однозначно.

Есть еще один звонящий. Добрый вечер.

- Меня зовут Любовь Ивановна. Я из с. Слобожанское звоню, Харьковской области. Я - ликвидатор ЧАЭС, у меня вторая группа. И почему нам восемь минимальных не платят, и за моральный ущерб здоровью тоже не платят. Почему, спрашивает Любовь Ивановна из Харьковской области.

МЛ: Это вопросы, которые обычно нам ставят ликвидаторы ЧАЭС, потому что когда-то давно был принят закон, привязана была их пенсия к минимальной пенсии, но она тогда была не такая, как сегодня... К минимальной зарплате или минимальной пенсии, не важно. Но она была в другом размере, чем сегодня. И, конечно, люди идут в суд, и суд выигрывают, и так далее. Но мы не можем, потому что нам надо тот бюджет, который есть, максимально разделить на людей, на всех. Есть решение Конституционного суда, там есть большая очередь тех людей, которые судятся с государством, но на самом деле эти законы бывшие, и сегодняшние реалии - они друг с другом не совпадают.

Есть несколько очень личных сообщений с конкретными вопросами. Господин Анатолий дописывает, что перевел пенсию в октябре 2019 года из Краматорска в Киев, по месту регистрации. Результат: в ноябре 2019 года ему пенсию не выплатили. Чиновники молчат. Оставляет он свой телефон и говорит, что, собственно, с ним, несмотря на обещание с Минсоцполитики, никто не связывался. Есть еще подобное сообщение, оно более глобально. Татьяна дописывает: вы поднимаете страховой стаж, но где его взять, особенно в селах. Работы нет, особенно для женщин, что делать? Мне до пенсии 12 лет стажа, имею 19 страхового, где взять остальные. Это важный вопрос.

МЛ: Да, есть такая проблема, такой вопрос, принятый в 2017 году, когда был повышен... Постепенно в Украине повышается необходимый страховой стаж для пенсии. Например, в 2028 году у женщины он должен быть 30 лет. Сегодня, например, имеет право уйти и женщина, у которой есть 27 лет. На самом деле, если мое личное отношение, то да, сначала надо понимать, дать возможность людям, работу, а потом уже, чтобы они знали, что они могут это заработать. Мне кажется, что все-таки надо обратиться в центр занятости, надо найти возможности для того, чтобы этот необходимый страховой стаж приобрести. Но даже если человек не получил стажа, то все же есть поддержка. Необходимый стаж, который сегодня по закону прописан, - 15 лет. И там уже идет другая программа, конечно, но чем больше стаж - тем больше возможностей и больше пенсия.

Вы благодарите за то, что мы зачитываем ваши вопросы. Будьте уверены, мы группируем все. Владимир, обращаюсь лично к вам: мы обещали разобраться в вашей ситуации. Госпожа Марина Лазебная имеет ваши контакты, и также обещает, что поможет разобраться, почему исчезают дела пенсионные в пенсионных кабинетах, и почему сначала хватает стажа, а потом нет. Будем следить и за этой ситуацией.

Поблагодарим госпожу Марину. Сегодня такой шквал вопросов на нее посыпался. Спасибо. Марина Лазебная, министр социальной политики Украины с нами была в течение этого часа.